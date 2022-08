Ilary Blasi volta pagina e ignora le voci. Le foto su Instagram (e il dettaglio pungente)

Ilary Blasi sta voltando pagina. Lo sta facendo senza remore, senza rimorsi e senza rancori. L’apparenza, certo, può ingannare, ma non è questo il caso della conduttrice. Dal momento in cui è stata condivisa la nota della separazione con Francesco Totti, non ha ceduto al ritratto della donna ferita e tradita. Si è alzata in piedi, è andata avanti per la sua strada, è partita per le vacanze, prima in Tanzania e poi alle Dolomiti. Un’ispirazione per tutte le donne.

Ilary Blasi volta pagina: la rinascita mostrata su Instagram

Che ci sia o meno un nuovo amore, fiamma o flirt nella sua vita, non ha importanza. Dopo vent’anni con Totti, Ilary Blasi si è ritrovata a essere single, donna in carriera e mamma. Un cambiamento radicale, avvenuto nel giro di poche settimane. Dalle prime indiscrezioni sulla crisi, la smentita e la nota Ansa sulla separazione, di tempo non ne è passato molto. Ma ora, per Ilary, è giunto il momento della rinascita.

La sua nuova vita passa anche e soprattutto dai social. Non ha intenzione di rilasciare ulteriori dichiarazioni al momento, anche se potrebbe discutere della separazione da Francesco Totti in televisione (e forse proprio nel salotto della sua cara amica Silvia Toffanin a Verissimo). Un nuovo inizio, come capita a tante di noi: anche se un amore finisce, non vuol dire che deve finire anche la vita.

Ilary Blasi ignora le voci su Noemi Bocchi e Francesco Totti

Nelle sue foto su Instagram, Ilary Blasi non sta lasciando presagire nessuna ombra di tristezza. Nessuna frase, o espressione diversa dal solito. A parte per una foto in cui fa una smorfia, che di certo può passare per un dettaglio pungente, e di motivi ce ne sarebbero. Come non citare la presunta gravidanza di Noemi Bocchi? O il tradimento del suo grande amico Emanuele, che adesso è in vacanza con la nuova fiamma di Totti? Una situazione non facile, in cui oltretutto è sempre al centro dell’attenzione mediatica.

La vacanza alle Dolomiti, il flirt e i piani per il futuro

Si mormora della presenza di una persona al fianco di Ilary: Cristiano Iovino. Potrebbe essere lui l’uomo misterioso con cui la conduttrice sta ritrovando il sorriso. O magari no. Quel che è certo, però, è che l’estate sta trascorrendo in modo pieno: la vacanza in Tanzania, le settimane a Sabaudia, il relax nelle Dolomiti. Un momento di stacco da tutto e da tutti, così da pianificare il futuro, che si prospetta abbastanza pieno.

Naturalmente, da settembre sarà tutto diverso. Ma la Blasi potrebbe prendersi un anno sabbatico dalla televisione (in attesa di ricominciare l’Isola dei Famosi) per dedicarsi ad altro. C’è un divorzio da ufficializzare, certo, ma alcune fonti vicino alla conduttrice hanno svelato il suo desiderio di tornare all’Università.

“Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa”. Un’idea che sta valutando e che di certo potrebbe impegnarla e darle la possibilità di rivalsa e rinascita, fino in fondo.