“Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti”. La verità dopo il lungo silenzio

Quando si è diffusa la notizia della presunta gravidanza di Noemi Bocchi, sin da subito si è ricercata la verità. Ma non è stato facile trovarla. Perché i diretti interessati non hanno assolutamente commentato la vicenda. Né la Bocchi né Francesco Totti hanno smentito o confermato. Anche Ilary Blasi si è chiusa nel silenzio, che era diventato quasi pesante, in attesa di una rivelazione. Che finalmente è arrivata, smentendo una delle indiscrezioni più diffuse degli ultimi giorni.

Noemi Bocchi incinta, la verità sulla gravidanza

Della storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti si conosce ben poco. Qualche dettaglio condiviso qua e là, qualche informazione reperita dai giornali, qualche scatto condiviso su Chi. Mai insieme. Sembra lontanissimo il giorno in cui arriverà un annuncio ufficiale sulla loro frequentazione. Intanto, però, hanno dovuto fronteggiare diverse voci di corridoio, come la presunta gravidanza.

A smentire è stato il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, che è andato a fondo della questione, cercando di comprendere il motivo per cui si è diffuso il pettegolezzo. Noemi Bocchi nelle scorse settimane è andata a trovare un’amica (che si è sottoposta a un’operazione) alla clinica Mater Dei di Roma. “Noemi non aspetta un bambino“, ha scritto Chi. Ed è così che si è messo un punto all’indiscrezione.

Perché Noemi Bocchi e Francesco Totti non escono allo scoperto

La prima estate da “single” di Francesco Totti non sta andando come forse sperava. Molti si chiedono come mai la coppia non esca allo scoperto, e il motivo è semplice: c’è una separazione in ballo. Annunciare di stare insieme “ufficialmente” potrebbe rovinare tutto e soprattutto avrebbe delle conseguenze impattanti sul divorzio. Sia Noemi che Totti si trovano “quasi” nello stesso posto: la donna a San Felice Circeo, l’ex calciatore a Sabaudia, dopo che si è dato il cambio con l’ex moglie Ilary Blasi.

Un quarto d’ora di auto li separano, ma non potrebbero comunque mostrarsi in pubblico insieme. La separazione da Ilary, infatti, sta per entrare in una fase estremamente delicata, che è quella giuridica. Sarebbe un errore osare tanto, in particolare perché si basa tutto su un equilibrio precario. Alla fine, la nota della separazione è arrivata in fretta, e ha lasciato molta amarezza nei confronti di uno degli amori che più ha fatto sognare.

Ilary Blasi potrebbe raccontare la sua verità in televisione

Ad aver condiviso l’indiscrezione è stato Il Corriere della Sera: pare proprio che Ilary Blasi potrebbe parlare apertamente in televisione della separazione da Totti. La prima intervista ufficiale sarebbe affidata alla sua amica di lunga data: Silvia Toffanin, e dunque nel salotto di Verissimo.

Tornerebbe proprio dove ha inizialmente smentito la crisi, accusando i giornali di aver riportato delle fake news. Al momento, la narrazione della Blasi è semplice: non vuole mostrarsi tradita o ferita, ma vorrebbe ricominciare una nuova vita. Forse al fianco di Cristiano Iovino, presunto flirt. Potrebbe persino cambiare il suo look e tornare all’Università. Quel che è certo è che non vuole rimanere ancorata al suo passato, ma ricominciare da zero.