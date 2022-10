Francesco Totti, il raro scatto su Instagram con i figli. E la canzone che dice tutto

In questo periodo i gossip che riguardano Francesco Totti, la nuova compagna Noemi Bocchi e la ex moglie Ilary Blasi sono costanti: la separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice è senza dubbio una delle più chiacchierate degli ultimi anni. Complice anche il fatto che i due siano così tanto amati dal pubblico e che la loro storia d’amore sia durata moltissimo tempo.

Ma dietro ai pettegolezzi, alle dichiarazioni di uno e al silenzio dell’altra, dietro le foto pubblicate o paparazzate, c’è la vita vera. E questo emerge molto bene nello scatto che Francesco Totti ha pubblicato nelle storie Instagram in cui si mostra con i tre figli. Una foto rara, perché lui non è solito mettere molte immagini private sui social, e bellissima. Accompagnata da una canzone che dice tutto.

Francesco Totti, la foto con i figli e quella canzone che dice tutto

Ci sono tutti, l’atteggiamento giocoso, i sorrisi, la gioia di stare assieme: Francesco Totti nelle storie del suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrare insieme ai tre figli, uno scatto da cui emerge serenità e un rapporto stretto. C’è Cristian che fa il segno della vittoria con le dita, Chanel che scatta la foto e la piccola Isabel che sprizza gioia con le braccia alzate. Francesco Totti, da canto suo, non si è fatto mancare un’espressione buffa e si è fatto immortalare con la lingua di fuori. Quattro cuori e il tag ai profili dei due figli più grandi completano l’immagine.

Ma c’è anche un messaggio più profondo, una canzone il cui testo dice tutto. Totti, infatti, per accompagnare la foto ha scelto il brano L’universo tranne noi di Max Pezzali, nella parte in cui l’artista intona parole sentite sull’amore: “E saremo quel che tutti sognano, quell’amore che i cantanti cantano. Tanto forte, potente, immenso che sembra esagerato ed impossibile”. Parole che appaiono come una dedica speciale ai tre figli, una dichiarazione d’amore che assume un significato ancora più profondo in un momento in cui la vita privata dei due genitori è argomento di discussione ormai da mesi.

Francesco Totti, il rapporto con Noemi

Intanto Francesco Totti è definitivamente uscito allo scoperto con Noemi Bocchi. Non solo aveva parlato di lei nella chiacchierata (e da qualcuno non apprezzata) intervista rilasciata al Corriere dell Sera, ma ormai formano coppia fissa anche in situazioni facilmente paparazzabili o sui social. Sono stati fotografati insieme allo stadio nel Principato di Monaco, lui stesso ha condiviso un video nelle storie Instagram in cui sono ripresi insieme ad alcuni amici in un locale. E secondo alcune indiscrezioni starebbero già parlando di convivenza.

Insomma tutto alla luce del sole e una relazione che procede a gonfie vele. A parlarne è stato nuovamente l’amico di Totti, Alex Nuccetelli, che ha aperto la possibilità al fatto che la coppia possa decidere di fare un figlio. Lo ha fatto dalle pagine del settimanale Diva e Donna a cui ha spiegato: “Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei”. E intanto alle dita di entrambi è stato notato un anello uguale. Insomma la relazione è sempre più seria.