Francesco Totti, dopo la fuga a Monaco “vuole un figlio da Noemi”

Continuano a emergere nuovi dettagli sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: pare che la loro storia proceda a gonfie vele e che stiano pensando concretamente al loro futuro. A parlarne è ancora una volta l’amico dell’ex calciatore Alex Nuccetelli, che ha rivelato che la coppia sarebbe addirittura pronta per avere un figlio.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, i progetti per il futuro: “Pronti per un figlio”

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno ormai vivendo la loro storia d’amore alla luce del sole: i due si frequentano da qualche tempo e l’ex calciatore non ha timore di mostrarsi con la nuova compagna, festeggiando insieme a lei e ai figli il suo ultimo compleanno e concedendosi una romantica fuga a Monaco, sfidando gossip e mostrandosi sempre più inseparabili.

La loro relazione procede a gonfie vele, e a parlarne, ancora una volta, è Alex Nuccetelli, pr romano, body builder e amico stretto dell’ex capitano della Roma che già in passato ha fatto rivelazione (più o meno) scottanti sula coppia del momento.

“Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei”, ha raccontato Nuccetelli in un’intervista a Diva e Donna. “Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione famiglia: probabilmente sarebbe traumatizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri”. Il pr ha poi parlato della nuova vita dell’ex capitano giallorosso dopo l’addio a Ilary Blasi: “Noi amici storici ce lo siamo ripreso: Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso“.

Francesco Totti e Ilary Blasi, “è finita per sempre”

Alex Nuccetelli ha le idee chiare anche sui rapporti tra l’amico e la sua ex moglie, sostenendo che ormai tra i due i rapporti siano al capolinea: “In questo momento tornare con Ilary sarebbe impossibile. Per arrivare a stare con un’altra donna e lasciarsi andare in questo modo vuol dire che Francesco è arrivato alla consapevolezza che con la Blasi è finita per sempre”, ha rivelato sulle pagine del settimanale.

Secondo il pr romano infatti “Totti è un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata. Non sto dicendo che sarà facile, anzi ci vorrà del tempo”.

Intanto, dopo la loro fuga d’amore a Monaco, dove sono stati avvistati insieme allo stadio, Francesco e Noemi starebbero pensando anche alla convivenza: secondo alcune indiscrezioni, l’ex capitano della Roma avrebbe già individuato un attico super lusso per lui e per la nuova compagna, nel quadrante nord della Capitale.

Le voci dicono sia situato nel cuore di Vigna Clara, prestigioso quartiere romano. Pare che Francesco abbia scelto di affittare un appartamento di 270 metri quadrati nel complesso Stellari: dieci stanze, tre bagni con Jacuzzi, terrazza con vista sul verde, completamente ristrutturato. Si trova all’interno di un elegante comprensorio dotato di tutti i comfort, tra cui una piscina e diversi campi da tennis.