Francesco Totti per la prima volta allo stadio con Noemi Bocchi (ma non in Italia)

Fonte: ANSA Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

Dopo la festa di compleanno e il primo video sui social, Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più, e sono stati avvistati allo stadio insieme, ma non in Italia. Ormai una coppia anche alla luce del sole, l’ex campione della Roma e la nuova compagna sfidano il gossip, e sono sempre più inseparabili. Vediamo come procede questa storia d’amore e perché, secondo alcuni, queste apparizioni pubbliche sono una frecciatina a Ilary Blasi.

Francesco Totti allo stadio con Noemi Bocchi

Sono un lontano ricordo le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi seduti distanti in tribuna, le stesse immagini che avevano acceso il gossip della crisi con Ilary Blasi, e che aveva fatto rimbalzare sui rotocalchi rosa il nome dell’allora (presunta) amante dell’ex calciatore.

Oggi Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più, anzi: durante la partita Monaco-Clermont i due sono stati immortalati uno accanto all’altra, rilassati, intenti a godersi il match. Non è successo in Italia, però, la coppia si trovava allo stadio Luigi II del Principato di Monaco. Lontani da occhi indiscreti, avranno pensato, ma Totti ha una carriera importante alle spalle, lo conoscono tutti, e per questo è stato notato anche sugli spalti stranieri.

Ad immortalarli sono state le telecamere di Canal+, la rete televisiva che stava trasmettendo la partita, e le immagini sono diventate subito virali. Insomma, Totti e Noemi sono ormai una coppia di fatto, specie dopo il compleanno del Pupone festeggiato insieme in un noto ristorante romano, e il video social di qualche giorno fa, pubblicato nelle storie Instagram, dove li abbiamo visti inseparabili durante un’altra cena con amici.

Le velate frecciatine a Ilary Blasi

Il caso dell’estate sta diventando una soap opera in autunno. Se Francesco e la sua nuova fiamma sono ormai ovunque e sotto gli occhi di tutti, Ilary Blasi continua a non rilasciare interviste e non apparire in pubblico, se non sui suoi social, dove ogni sua immagine o parola viene analizzata, alla ricerca di un indizio (come il video davanti al negozio Rolex).

Ma per molti è la neo coppia a mandare velate frecciatine alla conduttrice: video, foto, paparazzate, il riservatissimo Totti improvvisamente non lo è più tanto, e dopo la chiacchieratissima intervista al Corriere della Sera (nella quale attaccava l’ex moglie senza remore), secondo i bene informati questo è il suo modo di vendicarsi.

Le reazioni, molto negative, alle sue dichiarazioni lo hanno portato a un silenzio stampa, su suggerimento degli avvocati, ma pare che il campione abbia ancora voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Anche perché, se Francesco avesse voluto tenere a bada le polemiche, avrebbe impedito al suo fidatissimo amico, Alex Nuccetelli di continuare a lasciare dichiarazioni su dichiarazioni contro Ilary.

Pare che sia stato lo stesso Nuccetelli a girare il video di Totti e Noemi, comparso nei giorni scorsi nelle storie Instagram dell’ex capitano della Roma. Insomma, la guerra è ancora aperta, e se Ilary ha deciso di combattere solo in tribunale, per Francesco, che ha una nuova compagna da far accettare al grande pubblico, ogni mezzo è lecito.