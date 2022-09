Totti, primo compleanno lontano da Ilary: “Il bacio con Noemi davanti ai figli e agli invitati”

Francesco Totti ha appena compiuto 46 anni: dopo vent’anni accanto a Ilary Blasi, questo è il suo primo compleanno lontano da lei, ma con al suo fianco la nuova compagna Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma avrebbe festeggiato in un ristorante vicino la Capitale, insieme ai figli, agli amici e alla sua nuova fiamma.

Francesco Totti, il primo compleanno insieme a Noemi Bocchi

Il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco. Del resto non potrebbe essere altrimenti: l’iniziale desiderio di riservatezza ha ben presto lasciato il posto a indiscrezioni, voci di corridoio, battaglie legali, dichiarazioni che feriscono l’una e l’altra parte.

Nonostante tutto la storia tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi sembra procedere a gonfie vele: Totti ha spento 46 candeline in un ristorante poco fuori dalla Capitale, con i figli Cristian e Chanel, gli amici di sempre e un volto nuovo, la sua compagna. Stando alla ricostruzione del quotidiano Il Messaggero, la cena è stata riservatissima, a base di pesce: un cartello “festa privata” avrebbe protetto l’ex calciatore e gli invitati da sguardi indiscreti.

Pare che fossero presenti solo le persone che gli vogliono bene davvero, dagli amici Ezio e Giancarlo (Pantano) fino all’inseparabile Vito Scala, adesso dirigente della Roma.

Il Messaggero ha poi riportato: “Allo scoccare della mezzanotte la torta con 46 candeline (a base di cioccolato) e il bacio con Noemi davanti a tutti gli invitati. Quasi a sancire una nuova vita lontano da colei che gli è stata accanto da quando era giovane”. Francesco Totti ormai non avrebbe più alcuna remora di mostrare alle persone care il suo rapporto con Noemi Bocchi, dopo avere ammesso la relazione sulle pagine del Corriere della Sera.

Francesco Totti e Ilary Blasi, le parole di Nuccetelli e le denunce

In una situazione già delicata, a complicare le cose ci sono anche le dichiarazioni di Alex Nuccetelli, pr romano e amico di Totti che, sentito dal programma Turchesando di Turchese Baracchi, aveva svelato dettagli intimi sul rapporto della coppia: “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni. Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto”.

Ovviamente la risposta della conduttrice non si è fatta attendere, prendendo la decisione di denunciare il pr: “Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.

Il botta e risposta non si è certo interrotto qui, perché Nuccetelli ha replicato prontamente alla denuncia con un post su Instagram: “Ilary, ora racconto tutto, stay tuned”, sparito poco dopo dai suoi profili social.