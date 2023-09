Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Francesco Totti ha compiuto 47 anni. Ebbene sì, il campione indiscusso del calcio italiano celebra gli anni il 27 settembre. Lo sportivo ha deciso di festeggiare il suo giorno importante con tutte le persone a lui più care. I dettagli della festa di compleanno del Pupone sono state condivisi dalla compagna Noemi Bocchi, che ha anche postato il suo messaggio di auguri per l’ex calciatore con una storia condivisa su Instagram.

Noemi Bocchi: gli auguri per Francesco Totti

Francesco Totti ha compiuto recentemente gli anni. Il campione del calcio continua a vivere in modo piuttosto riservato la sua storia d’amore con Noemi Bocchi, in attesa delle nuove udienze del procedimento di divorzio da Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, invece, si è vista recapitare un Tapiro D’Oro da Valerio Staffelli e ha approfittato della situazione per lanciare una frecciatina al marito e alla sua nuova compagna.

Il 27 settembre, però, Francesco Totti ha messo da parte ogni malumore per festeggiare il suo compleanno. Tantissimi gli auguri social ricevuti dal campione del calcio nel suo giorno speciale. Primi tra tutti a dedicare una storia allo sportivo i due figli maggiori Cristian e Chanel Totti. Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raccontato il suo amore per il padre, facendogli gli auguri di compleanno con una storia postata su Instagram: “Auguri papo, ti amo da morire per sempre io e te”. Anche il messaggio di Chanel Totti per il padre, faceva trasparire il suo grande affetto per lui: “Auguri, solo noi sappiamo”.

Noemi Bocchi ha utilizzato una storia per inviare i suoi auguri al compagno, condividendo una foto che la ritrae col calciatore, corredato da una frase affettuosa: “Auguri vita”. La didascalia dello scatto era completata da un romantico cuoricino rosso.

La festa di compleanno di Francesco Totti

Francesco Totti ha compiuto recentemente il suo compleanno. Tanti esponenti del mondo del calcio hanno deciso di inviare i loro auguri al campione dello sport. Tra di loro anche i compagni della nazionale Marco Materazzi, Alessandro Del Piero e Cristian Vieri. Sempre dal mondo del calcio sono arrivati gli auguri anche di Rossella Sensi: “Non c’è spazio, non esiste il tempo, non contano gli anni e le distanze. Non esiste una Roma senza Francesco Totti, non esisterà mai. E non c’è compleanno senza l’emozione sempre viva di tutta la tua gente con la speranza di rivederti lì. Dove ci siamo incontrati, dove hai scritto la storia di questo club. Tanti auguri Fratellone, ti voglio bene”.

Francesco Totti ha festeggiato il suo compleanno con una splendida tavolata con le sue persone più care. La foto del momento di celebrazione è stata postata da Noemi Bocchi, che ha ringraziato tutti gli invitati: “Grazie a tutti voi per aver reso unico questo giorno! Auguri ancora amore mio”.

L’ex calciatore ha scelto una torta particolare per il suo compleanno: due tiramisù fatti in casa. A spegnere le candeline con il campione del calcio, la figlia più piccola Isabel Totti, che è ritratta a fianco del papà, davanti alla torta, in un tenero scatto postato da Noemi Bocchi.