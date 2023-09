Francesco Totti, romantica dedica per il compleanno di Noemi Bocchi

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Quanti anni compia precisamente Noemi Bocchi non si sa, c’è chi dice 35 e chi azzarda un 39. Quel che è certo è che, quest’anno, oltre agli affettuosi auguri delle amiche di sempre e della figlia, a celebrarla nel suo giorno speciale c’è anche uno dei personaggi più noti della cultura popolare italiana. Da bravo fidanzato, anche Francesco Totti ha fatto pubblicamente gli auguri alla sua bella che si è subito affrettata a ripostare la romantica storia. Con buona pace di Ilary.

Francesco Totti, la dolce dedica a Noemi Bocchi

Che Francesco Totti fosse un romanticone lo sapevamo. Ricordiamo ancora tutti gli amatoriali fotomontaggi dove si susseguivano le foto più romantiche scattate assieme all’ormai ex moglie Ilary Blasi, con in sottofondo Vasco Rossi o simili, l’importante è che fosse una canzone d’amore all’italiana. E il copione adesso si ripete.

Ieri 31 agosto, Noemi Bocchi ha fatto il compleanno e il bomber non si è fatto attendere, pubblicando dei dolci auguri sul proprio profilo Instagram all’esatto scoccare della mezzanotte. Una storia che lo ritrae assieme alla nuova fidanzata, immersi in piscina, abbracciati l’uno all’altra, intenti a guardarsi intensamente negli occhi. Sotto la foto, un colorato Happy Birthday.

In sottofondo, uno dei brani più sdolcinati di Francesco Renga, La tua bellezza. E la strofa scelta dal calciatore è una tra le più romantiche: “La tua bellezza è furiosa e nobile, è qualcosa che somiglia alla parte di migliore di me”. Il regalo è piaciuto e Noemi Bocchi, commossa e orgogliosa, ha ripostato la dedica tra le sue storie.

Il primo compleanno da veri fidanzati

Questo non è il primo compleanno che Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano insieme. Era stato proprio in occasione del 46esimo compleanno del Pupone, infatti, che la coppia era stata paparazzata per la prima volta mano nella mano (dando inizio a una delle separazioni vip più chiacchierate del decennio). In quell’occasione, i piccioncini avevano festeggiato con un intimo pranzetto a Santa Severa, stavolta hanno fatto le cose più in grande. Bocchi ha condiviso sul proprio profilo Instagram numerosi scatti della grande cena di compleanno, in un locale elegante, con tanto di torta a due piani e amici presenti.

Francesco Totti, Ilary lo attende in tribunale

Appena tornato dalle vacanze – che hanno avuto il sapore di una luna di miele, sempre al fianco di Noemi, assieme ai reciproci figli tra gli Stati Uniti e il Sud Africa – Francesco Totti si mostra sereno e spensierato. Quasi dimentico che tra un paio di settimane, precisamente il 20 settembre, l’agguerrita ex moglie lo attenderà in tribunale per una nuova puntata della saga dei Rolex.

Un’udienza cruciale in cui verrà stabilito a chi attribuire la responsabilità del divorzio. I legali del campione azzurro sostengono che sia stata la conduttrice la prima a tradire il patto matrimoniale; gli avvocati di lei, al contrario, affermano che sia stata proprio la relazione tra Totti e Bocchi a portare alla fine della relazione. Per chiarire la questione, potrebbe essere chiamati a testimoniare anche la stessa Bocchi, al sicuro invece Bastian Muller, il nuovo fidanzato di Ilary.