Noemi Bocchi: nuova dedica d’amore per Francesco Totti, lo scatto felice

Noemi Bocchi è la nuova compagna di Francesco Totti dal 2022. All’inizio della loro relazione, i due sono stati protagonisti del gossip nostrano, che vociferava sulla loro speciale sintonia, quando il calciatore era ancora ufficialmente legato alla moglie Ilary Blasi. Una relazione che è stata in principio fortemente smentita dai due innamorati, ma che è diventata di dominio pubblico dopo l’annuncio del divorzio tra il calciatore e l’ex letterina.

Una separazione che ha portato con sé una serie di indiscrezioni clamorose, come quella dei famosi Rolex scomparsi e che promette di dare ancora molto da parlare, adesso, che è arrivata in tribunale. Nella bufera del difficile divorzio, Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano a vivere il loro amore, come fossero in una bolla di serenità quando si trovano vicini. L’ex calciatore ha postato una dolce dedica per il compleanno della compagna. Di recente, Noemi Bocchi ha ricambiato postando una romantica dedica d’amore social per il bomber, che conferma il momento felice in cui si trovano.

Noemi Bocchi e Francesco Totti: la nuova foto con una dedica speciale

Noemi Bocchi e Francesco Totti vivono il loro amore con serenità, lontani dalle critiche e dai dissapori della difficile separazione da Ilary Blasi. La coppia, infatti, si è concessa un periodo di pausa e relax, insieme al figlio dell’ex calciatore Cristian Totti e alla fidanzata di lui. L’allegra famiglia allargata si trova a Sabaudia, posto preferito da Francesco Totti per rilassarsi anche quando era sposato con l’ex letterina.

Spesso la neo coppia sceglie di passare del tempo al mare nella rinomata località balneare laziale, concedendosi anche delle fughe d’amore in barca a Ponza. Proprio al mare è stata scattata l’ultima foto della coppia, condivisa dalla stessa Noemi Bocchi. La nuova compagna di Francesco Totti, infatti, ha postato una storia sul suo account Instagram che la ritrae tra le braccia del bomber. La coppia si abbraccia e sorride alla fotocamera, Noemi Bocchi mima anche un bacio ai suoi followers. Entrambi i protagonisti dello scatto appaiono molto felici.

La romantica storia della compagna del “pupone” è stata, subito, condivisa anche dall’ex calciatore. A corredare lo scatto, una dolce dedica di Noemi Bocchi per Francesco Totti: “Noi” e un tenero cuore.

L’estate d’amore di Noemi Bocchi e Francesco Totti

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono soliti rilassarsi al mare lungo il litorale laziale. Proprio dal mare è stato condivisa l’ultima foto social della coppia. Durante l’estate, però, la neo coppia ha condiviso diversi momenti pieni d’amore da diverse località mozzafiato. Noemi Bocchi e Francesco Totti, infatti, si sono recati in vacanza negli Stati Uniti con i rispettivi figli. Dal continente americano la coppia ha condiviso un selfie con alle loro spalle la famosa scritta Hollywood.

In seguito, la coppia ha effettuato un viaggio da soli in Africa. Anche qui i due si sono mostrati più innamorati che mai con alle spalle un tramonto mozzafiato e altri scatti li ritraevano nel corso di un safari da sogno. Noemi Bocchi e Francesco Totti non disegnano neanche le bellezze nostrane e, a parte le capatine a Sabaudia e a Ponza, i due hanno visitato i celebri Musei Vaticani.