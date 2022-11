Ilary vola (letteralmente) con Chanel. E spunta la verità sulle borse restituite da Totti

Vola alto e vola lontano Ilary Blasi, che ormai da mesi è al centro del gossip con la sua vita privata. Da ancora prima che arrivasse l’annuncio ufficiale della separazione da Francesco Totti, la loro relazione e le voci di crisi tenevano banco, ma dal comunicato disgiunto che ha posto fine a una lunga relazione e a un matrimonio durato 17 anni, i due sono protagonisti delle cronache rosa.

Ilary, però, si tiene distante dai rumors e attraverso Instagram condivide momenti di vita privata insieme ad amici e figli. Tra le ultime esperienze quella di volo in compagnia della figlia Chanel e dello zio Stefano Serafini. Intanto è spuntata una nuova verità sulle borse restituite da Totti.

Ilary Blasi, esperienza di volo in famiglia

Un’esperienza piena di adrenalina ed emozioni: è quella che Ilary Blasi ha vissuto insieme alla figlia Chanel, di 15 anni, e allo zio Stefano Serafini. A raccontarla è stata lei stessa attraverso le storie del suo profilo Instagram dove ha condiviso scatti e un emozionante video che la vede provare a volare nella galleria del vento. Un’esperienza diversa dal solito che ha voluto condividere con la figlia e con il fratello di sua mamma.

Ultimamente Ilary Blasi mostra molti momenti spensierati trascorsi con la sua famiglia. Di recente – ad esempio – è stata al circo insieme alla figlia più piccola e lì si è resa protagonista di alcuni numeri da brivido: “cavia” di un performer, la conduttrice non ha battuto ciglio mentre faceva da ostacolo per alcuni volteggi con la bicicletta.

Bellissima, sempre alla moda, sul social sfoggia look che ne esaltano il fascino. E che forse potrebbero nascondere qualche messaggio come una delle ultime foto che la ritrae di schiena all’obiettivo. Significati segreti, o messaggi velati? Certo è che se Ilary vuole dire qualcosa non si fa problemi: è destinato a passare alla storia delle cronache rosa il suo video girato fuori da un negozio di Rolex, dopo che Francesco Totti aveva dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che lei si era appropriata dei suoi preziosi orologi.

Ilary Blasi, la vicenda delle borse e la nuova verità

E proprio a proposito dei rispettivi oggetti, che i due si sarebbero sottratti vicendevolmente, come raccontato dall’ex capitano della Roma al Corriere della Sera, sono spuntate nuove verità. Francesco Totti aveva affermato nella ormai celebre intervista: “Ilary è andata con suo padre a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore”. Lui a quel punto aveva ammesso di averle nascosto le borse.

Ma da qualche tempo queste ultime sarebbero tornate nelle mani della legittima proprietaria. Come? A mettere nero su bianco questa nuova verità Il Fatto Quotidiano che ha ricostruito la vicenda con un’esclusiva. Secondo il giornale non sarebbe stato Francesco Totti a restituire le borse a Ilary Blasi, quanto lei a trovarle all’interno della spa della casa all’Eur. Ilary si sarebbe recata in questa parte di casa che non usa da tempo e, non riuscendo ad aprire la porta, avrebbe contattato un fabbro. In quella stanza avrebbe ritrovato non solo e sue borse ma anche alcune scarpe.

Intanto Ilary, che ha gestito la separazione con il silenzio, è stata pizzicata in compagnia di un uomo a cena, e di altre quattro persone, come raccontano le foto esclusive del settimanale Diva e Donna. Di più non è dato sapere.

