Ilary Blasi si scopre su Instagram. E volta le spalle al passato

Fonte: IPA Ilary Blasi

Un nuovo scatto sensuale è apparso tra le storie Instagram di Ilary Blasi che sembra proprio volersi lasciare il passato alle spalle, mentre il suo ex Francesco Totti ha già iniziato la sua nuova vita insieme alla sua compagna Noemi Bocchi.

Ilary Blasi, lo scatto sexy su Instagram

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi non ha fatto trasparire alcun cenno di cedimento. Sempre più in forma e bellissima come al suo solito, è più attiva che mai sui social e in particolar modo sul suo profilo Instagram in cui giornalmente condivide scatti di vita quotidiana.

Questa volta, però, la foto spuntata nelle sue storie ha attirato particolarmente l’attenzione: la conduttrice si è fatta fotografare seduta di spalle, con un paio di jeans addosso mentre è invece nuda nella parte superiore. A coprire la schiena priva di vestiti ci sono solamente i suoi biondi e lunghi capelli.

Nessuna parola ad accompagnare lo scatto, solo la sua schiena sensuale e priva di vestiti che sicuramente le porterà alcune critiche come spesso succede: eppure, Ilary Blasi ha dimostrato in questi mesi di essere in grado di ripartire da sé in un modo invidiabile e che può essere d’esempio. Sempre sorridente, felice (almeno all’apparenza) nonostante un matrimonio andato in frantumi e tutto ciò che ne consegue quando la popolarità è così tanta come nel loro caso.

Ilary cancella il passato (a cui dà le spalle)

Il caos mediatico attorno alla storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato ed è tutt’ora grande, come (forse) non si era mai visto: una delle coppie più amate d’Italia, che ha fatto sognare tutti con il suo amore, ora è solo un ricordo e i commenti da parte degli utenti sui social o delle persone nella vita quotidiana, che sia in casa o al bar, sono inevitabili.

Dispetti, a partire dall’affaire sugli orologi che la conduttrice avrebbe rubato dalla cassaforte comune, fino ad arrivare alle borse e alle scarpe di cui Ilary si è vista privare. E poi le voci sui presunti tradimenti e infine il più discusso degli argomenti: la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, che sembra proprio procedere a gonfie vele nonostante le critiche e la speranza (di qualcuno) di rivedere il calciatore al fianco della conduttrice.

Ad oggi, però, non sembra proprio esserci la minima speranza. Francesco e Ilary sono sempre più lontani e probabilmente lo saranno per sempre: da una parte lui con il suo nuovo amore, ormai allo scoperto senza alcun minimo ripensamento e sotto gli occhi di tutti; dall’altra parte invece lei che cerca di concentrarsi totalmente su se stessa, sulle amicizie e sui suoi figli. L’ultimo scatto della Blasi, infatti, sembra quasi un chiaro segnale di come abbia definitivamente voltato le spalle al passato per dare spazio ad un nuovo futuro.

Non è ancora certo se la vedremo prestissimo in tv o se la conduttrice deciderà di prendersi ancora un bel po’ di tempo per sé (e in quel caso sarebbe senza ombra di dubbio capibile), ma ciò che è certo è che ora l’aspetta una nuova vita.