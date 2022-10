Ilary Blasi sempre più distante dai pettegolezzi. La sua risposta (coraggiosa) alle foto di Totti e Noemi

Il primo video su Instagram insieme, poi la prima partita, ma anche la separazione: occhi puntati su Francesco Totti, la sua compagna Noemi Bocchi e la ex moglie Ilary Blasi. Ormai da mesi, ovvero da quando con un comunicato disgiunto la ex coppia ha annunciato la separazione, sono al centro dell’attenzione. E, mentre Francesco Totti ormai è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, Ilary ha da subito scelto di prendere le distanze dai pettegolezzi. Tanto che, nel momento in cui sono iniziati a circolare video e foto assieme di Totti e Noemi Bocchi, lei tramite i suoi social ha dimostrato di non interessarsene con una risposta molto coraggiosa.

Ilary Blasi, la sua risposta alle foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Ce la ricorderemo come una delle separazioni più chiacchierate, nonostante le parole siano state nulle per molto tempo. La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta tenendo banco da mesi e, solamente di recente, l’ex capitano della Roma ha detto la sua in un’intervista (che ha attirato anche critiche) pubblicata sul Corriere della Sera.

Da parte di Ilary Blasi, invece, il silenzio. A parte qualche frecciatina (leggere il video davanti alla vetrina di un negozio di Rolex, in risposta alle accuse dell’ex marito secondo le quali si sarebbe presa tutti i preziosi orologi).

E la strada del silenzio, ma della condivisione, è stata anche quella scelta in occasione della prima foto allo stadio che ritrae Francesco Totti e Noemi Bocchi. Mentre loro venivano fotografati assieme, la conduttrice è andata all’International Circus Festival of Italy. Città di Latina e lì ha fatto da “cavia” alle acrobazie in bicicletta di uno dei performer.

Ilary, come ormai fa di consueto, ha raccontato tutto tramite le storie del suo profilo Instagram dimostrando di avere anche una buona dose di coraggio: la si vede, infatti, stesa a terra con la bicicletta che la salta e la usa come ostacolo. Da parte della presentatrice nemmeno una piega o un accenno di spavento. Con il sorriso, poi, si è rialzata per tornare nel pubblico.

E, se c’è un messaggio nelle sue storie, è senza dubbio quello che lei guarda avanti, che prende le distanze dai pettegolezzi e vive la sua quotidianità. In questo caso con la piccola di casa: Isabel.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, ormai non si nascondo più

Già dall’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera era chiaro che l’ex capitano della Roma non aveva più intenzione di nascondere la relazione con Noemi Bocchi. E da allora i due hanno iniziato a non preoccuparsi più di essere pizzicati assieme. È accaduto per il compleanno di lui e poi, nuovamente, durante una cena in cui i paparazzi non hanno potuto fare a meno di notare l’anello uguale sulla mano di entrambi. Poi è stato lo stesso ex calciatore a mostrarsi in una storia Instagram a una festa insieme alla nuova compagna: un breve video insieme a un gruppo di amici. Infine le foto allo stadio, mentre assistevano a una partita nel Principato di Monaco. Non si nascondo più Francesco Totti e Noemi Bocchi. E Ilary Basi sembra sempre più distante dai pettegolezzi e dalle foto scattate ai due.

