Francesco Totti, la promessa a Noemi Bocchi: spunta (di già) l’anello al dito

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sta procedendo a gonfie vele. Nelle ultime settimane si è molto parlato della nuova relazione dell’ex Capitano della Roma: la Bocchi lo ha anche messo alla prova, e ha “sfidato” Ilary Blasi. Ma il legame sarebbe ben più serio di quanto previsto, dal momento in cui, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe già “l’anello al dito”. Francesco farebbe dunque sul serio e sarebbe davvero pronto a voltare pagina.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: c’è già l’anello

La loro relazione starebbe andando ormai avanti da ben dieci mesi. Francesco Totti sarebbe proprio innamorato di Noemi Bocchi, che ha definito come “molto diversa da Ilary“. Dopo aver protetto il suo matrimonio con la Blasi, alla fine ha ceduto: il legame con la Bocchi è serio, ed è soprattutto pensato per un futuro insieme. Non sarebbe una semplice cotta, ma starebbero costruendo un legame solido, destinato a resistere al tempo.

Le ultime rivelazioni di Chi, infatti, hanno fatto luce su un ulteriore aspetto: la coppia è stata “paparazzata” a cena in un ristorante, con il medesimo anello al dito. La promessa di Totti a Noemi è dunque già realtà: la relazione sta diventando sempre più ufficiale, tanto che si parla di convivenza a Roma Nord. Sarebbe pronto a voltare pagina e a lasciare la mega casa all’Eur a Ilary Blasi.

Il progetto di Francesco Totti e Noemi Bocchi

In realtà, non c’era alcun dubbio che le cose tra loro fossero importanti. Negli ultimi giorni, infatti, è stato condiviso uno dei progetti più decisivi per il loro futuro: andare a vivere insieme. Sarebbero in procinto di trovare casa, che chiaramente ospiterà i figli della coppia in base a come evolverà l’accordo sulla separazione.

Nelle foto condivise da Chi, Noemi Bocchi e Francesco Totti sembrano più uniti e affiatati che mai, e probabilmente lo sono. L’ex calciatore, infatti, è apparso rilassato, felice, sorridente. Al fianco della nuova compagna, in cui ha trovato un amore incredibile, non può chiedere di più. Allo stesso tempo, la Bocchi è totalmente innamorata di lui.

La mossa di Ilary Blasi, “sfidata” da Noemi Bocchi

Una guerra tra bionde: così è stata definita la “sfida” di Noemi Bocchi a Ilary Blasi. Quei famosi vent’anni d’amore con Totti sono tramontati nel modo peggiore possibile. Dopo le prime indiscrezioni di presunti tradimenti e su una crisi nera, l’ex coppia aveva smentito sui social e in televisione. Volevano proteggere i figli, o forse anche loro stessi, ma in ogni caso ormai è guerra: il 14 ottobre, infatti, è prevista la prima udienza in tribunale.

Per il momento, Ilary Blasi ha scelto la via dei social per replicare: come dimenticare la sua “frecciata” a Francesco Totti per la questione sui Rolex? Ha scelto una nuova strategia comunicativa, cercando di arrivare al cuore dei suoi fan. E ci è riuscita. Non ha mai voluto cedere alla narrazione di donna ferita e tradita. E adesso, con l’anello al dito, si attende la sua replica, anche se c’è chi spera che possa andare in televisione, e in particolare nel salotto di Verissimo dall’amica Silvia Toffanin per raccontare la sua verità.