Totti e Noemi Bocchi complici allo stadio. E Ilary Blasi si “vendica”

Francesco Totti e Noemi Bocchi complici più che mai nelle foto che li ritraggono in un luogo speciale per l’ex Capitano della Roma. Sorridenti e felici e intenti a fare un tifo sfrenato, la coppia si è mostrata per la prima volta insieme allo Stadio Olimpico, in occasione della partita Roma-Bayer Leverkusen. Il cerchio si chiude, come si suol dire, mentre Ilary Blasi ha deciso di “vendicarsi” a modo suo, con un video social che ha fatto incetta di visualizzazioni.

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio per la Roma

Non è un periodo semplice per Francesco Totti e Ilary Blasi, alle prese con l’infinita battaglia legale per la separazione. Tra accordi saltati, richieste di sfratto e la divisione di un patrimonio che definire cospicuo sarebbe riduttivo, l’ex coppia d’oro sembra non riuscire a trovare ancora quella pace che ci si auspicherebbe dopo vent’anni di amore. E dopo aver – tra l’altro – ritrovato il sorriso accanto ai rispettivi compagni.

Ma nel bel mezzo di questo altalenante rimbalzare di emozioni, non sempre positive, l’ex Capitano della Roma è riuscito a trovare un momento per godersi i suoi amori più cari. Quello per la sua squadra da una parte e dall’altra quello per la compagna Noemi Bocchi, con la quale ha assistito alla partita Roma-Bayer Leverkusen allo Stadio Olimpico. Una “prima volta” piuttosto significativa, anche alla luce degli esordi (o presunti tali) della loro relazione.

Fonte: IPA

Agli albori di uno dei gossip più succosi dello scorso anno, infatti, si era parlato proprio di un primo avvistamento della coppia in occasione di una partita. Erano tempi non sospetti, ben prima che Totti e la Blasi annunciassero, di fatto, la loro separazione.

Noemi Bocchi ormai è inseparabile dal Pupone e la famiglia “allargata” ha preso forma. Lo abbiamo già visto negli scatti delle vacanze extra lusso con la prole al seguito e la storia continua a ripetersi. Nelle foto allo stadio si vede il figlio di Totti, Cristian, seduto al loro fianco e sono proprio delle ultime ore le ennesime immagini che ritraggono la flower designer insieme alle figlie Sofia (la sua) e Isabel (la piccola di casa Totti).

Fonte: IPA

Ilary Blasi si “vendica” di Noemi Bocchi con un video

Pensavate che Ilary Blasi sarebbe rimasta a guardare in un angolo, mentre il suo ex marito faceva sfoggio di sorrisi complici e sguardi languidi con la nuova compagna? Assolutamente no. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di “vendicarsi” a modo suo, rispondendo con un video su Instagram e TikTok. In fondo la “battaglia” con Totti si è giocata anche sui social in tutti questi mesi e sembra proprio che questo mood sia difficile da abbandonare (per entrambi).

Mentre il figlio maggiore si godeva la partita del cuore con papà e la nuova compagna, Ilary si è scatenata con Chanel e Isabel: vestite en pendant, si sono divertite a mettere in scena un balletto ironico che ha ottenuto una valanga di commenti e cuoricini. In fondo la mamma è sempre la mamma e la conduttrice non perde occasione per ribadirlo, con la sua consueta ironia.