Ilary Blasi, Francesco Totti sfratta la sua famiglia e si riprende la proprietà

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha assunto i contorni di una battaglia senza fine. E, dopo lo sfratto della famiglia di lei dal centro sportivo La Longarina, sembra non esserci proprio spazio per nessun tipo di perdono. L’ex numero 10 della Roma, che ha ceduto all’assegnazione della grande villa all’Eur alla madre dei suoi figli, è invece partito all’attacco per riprendersi la struttura gestita dai Blasi, con uno sfratto che sarà esecutivo dal 30 giugno, come riporta il Corriere della Sera.

Ilary Blasi, la famiglia fuori dalla Longarina: la storia del centro sportivo

La data fissata dall’ordinanza è quella del 30 giugno. L’Asd della famiglia Blasi (che fa capo a Silvia, sorella di Ilary) dovrà quindi sgombrare la struttura, che si trova in via di Castel Fusano – a Roma Nord – e che comprende la nota scuola di calcio Totti Soccer School e un’area padel, per restituire le chiavi al suo proprietario.

Francesco Totti ha acquistato la proprietà nel 2003 dall’ex giallorosso Angelo Orazi, per affidarla – inizialmente – al fratello Riccardo. Il 5% del centro è invece intestato ad Angelo Marozzini, cugino del Capitano e un tempo molto vicino a lui. Infine, c’è anche Ivan Peruch, cognato di Ilary Blasi e marito di Silvia. L’ex Pupone avrebbe dunque preteso la restituzione del centro nei mesi successivi alla crisi con la moglie, poi avrebbe richiesto che venisse pagato l’affitto. Ora, invece, si è deciso per lo sfratto e solo successivamente ci si occuperà delle eventuali morosità. Il centro sportivo è gestito dalla Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti, mentre nel divorzio sono coinvolte la sua holding – la NumberTen srl – che controlla l’Immobiliare Dieci, l’Immobiliare Ten e l’Immobiliare Acilia.

La replica della famiglia Blasi

Silvia Blasi non ha aspettato tempo. La messa in mora per la Totti Soccer School è infatti arrivata a poche ore dall’ordinanza di sfratto. Il decreto ingiuntivo è di circa 50000 euro ed è a favore della società Asd Longarina, gestita proprio dalla sorella della conduttrice dell’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato dalle carte, la Totti Soccer School non avrebbe saldato alcuni debiti, motivo per il quale la Blasi si sarebbe rivolta al giudice per recuperare tutti i crediti.

Da parte di entrambe le parti, per il momento, tutto tace. Lei si sta godendo il successo della nuova edizione del reality mentre lui sta provando a rifarsi una vita accanto a Noemi Bocchi. La prima sentenza provvisoria della giudice Simona Rossi ha infatti stabilito che l’affidamento dei figli sia congiunto e, dal canto suo, Ilary Blasi non ha impedito che il suo ex marito veda i suoi tre ragazzi insieme alla sua attuale compagna.

La conduttrice romana ha persino smentito ogni estromissione di Francesco Totti dalla villa all’Eur, assegnata a lei almeno fino ai 18 anni di Isabel, dichiarando che il papà dei suoi figli sarebbe comunque stato sempre il benvenuto. Dopo qualche mese dalla separazione, lei ha iniziato a frequentare Bastian Müller, che le ha riservato una bellissima sorpresa per il suo 42° compleanno con una cena a lume di candela e un viaggio romantico a Marrakech.