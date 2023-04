Separazione Totti-Blasi, Ilary vuole più soldi e caccia Francesco dalla villa all’Eur

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è giunta alle battute finali. Il percorso lunghissimo e doloroso, che l’ormai ex coppia storica ha avviato a luglio 2022, si è ramificato a tal punto da diventare un rompicapo irrisolvibile. E così, a pochi giorni dalla decisione finale del giudice sull’affidamento dei tre figli, la conduttrice romana ha respinto l’ennesimo accordo economico e blindato la villa all’Eur che condividevano con la famiglia.

Separazione Totti-Blasi, Ilary pretende più denaro

La trattativa per il mantenimento dei figli continua, nonostante la proposta economica già avanzata dall’ex 10 della Roma. Si parla, secondo Corriere della Sera, di una cifra che si aggira intorno ai 15000 euro. Troppo pochi, secondo Ilary Blasi, che invece pretenderebbe molto di più. 20000 euro o addirittura una cifra maggiore: Francesco Totti non avrebbe però intenzione di assecondare questa richiesta ed è quindi tornato all’attacco.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi non avrebbe richiesto il mantenimento per se stessa, poiché non le spetterebbe visti i suoi guadagni, ma per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, ancora tutti minorenni. Oltre all’assegno di mantenimento, Ilary Blasi vorrebbe che tutte le spese extra per i ragazzi venissero poste a carico dell’ex marito, mentre lui vorrebbe contribuire solo per una metà.

La disputa sulla villa all’Eur

Ilary Blasi e Francesco Totti non sono ancora separati legalmente, ragion per cui la villa all’Eur apparterrebbe ancora a entrambi. Lui l’ha lasciata a completa disposizione dell’ex moglie, nonostante inizialmente avessero deciso di risiedervi a turno per stare vicini ai ragazzi, e non ci mette piede ormai da molti mesi. Lei avrebbe addirittura cambiato la serratura, estromettendo il Pupone che aveva avuto già modo di lamentarsi per l’assidua presenza del nuovo compagno della sua ex, Bastian Muller.

La grande residenza di famiglia è stata per anni il loro nido d’amore. E, proprio per le dimensioni della struttura, inizialmente si era deciso di dividersi gli spazi per restare accanto ai figli e per dare loro una stabilità. Con il passare dei mesi, la situazione si è però complicata, tanto da spingere Totti a non farsi più vedere. La casa rimane ai figli e a disposizione di Ilary fino – almeno – ai 18 anni di Isabel. L’ex campione giallorosso starebbe inoltre pensando di trasferirsi a Roma Sud con la nuova compagna Noemi Bocchi, lasciando l’attico preso in affitto e completamente arredato alla fine del 2022.

Quanto guadagna Ilary Blasi

La conduttrice Mediaset si sta battendo per i figli, mentre per il suo mantenimento non ha preteso un euro. I suoi guadagni sarebbero infatti molto elevati. Solo il contratto con l’azienda di Cologno Monzese varrebbe circa un milione di euro, oltre al patrimonio immobiliare e alla disponibilità sul conto corrente che sarebbe più elevata di quella dell’ex marito, senza entrate fisse se si fa eccezione per quelle che derivano dalle sponsorizzazioni.

La decisione della giudice Simona Rossi, che starebbe passando al setaccio l’indicibile volume di carte prodotte da entrambe le parti, potrebbe arrivare prima del debutto televisivo di Ilary Blasi, atteso per il 17 aprile con la prima puntata dell’Isola dei Famosi. La conduttrice manca dallo schermo proprio dalla finale del reality, mandata in onda a fine giugno. Nessuna dichiarazione, né intervista tv: nei mesi successivi alla separazione, ha fatto parlare solo i suoi avvocati.