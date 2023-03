Totti-Blasi, tensione alle stelle: “Bastian Muller non nel mio letto”

Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi

Continua a esserci aria di tensione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex coppia più bella d’Italia non mostra altro che crepe da quando è stata annunciata la separazione. Atteggiamenti che di fatto confermano quanto svelato da alcuni esperti di gossip, che la crisi avrebbe avuto inizio ormai molto tempo fa.

L’ultimo scontro a distanza ha come protagonista Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary Blasi, immortalato in alcuni scatti di recente, insieme con la terzogenita dell’ex coppia, Isabel.

Totti-Blasi: la foto con Isabel e Bastian

Francesco Totti non avrebbe affatto ben digerito le foto di Ilary Blasi e Bastian Muller pubblicate dal settimanale Chi. Il motivo è presto spiegato: insieme ai due, che si frequentano ormai da un bel po’, c’è anche la figlioletta dell’ex coppia più bella d’Italia, Isabel.

Un quadretto famigliare che vede entrambi prendere per mano la bambina. Non è facile per nessuno accettare l’idea che un’altra persona entri a far parte della quotidianità dei propri figli in qualità di patrigno o matrigna. Questo è certo e dovervi fare i conti attraverso la copertina di un settimanale è decisamente peggio.

Stando a quanto riportato da Repubblica, però, la reazione di Francesco Totti sarebbe stata furiosa, al punto da mettere a rischio la trattativa per la separazione.

Totti-Blasi: Bastian Muller nella villa all’Eur

Prove di famiglia per Ilary Blasi e Bastian Muller, questo il messaggio lanciato dalle foto pubblicate da Chi, che mostrano come con la coppia ci fosse anche Nichi, nipote della conduttrice e cuginetta di Isabel.

Il benessere dei figli, però, passa anche dalla salute del rapporto che va creandosi tra i loro genitori, ora che non sono più marito e moglie. Le tensioni sono molto frequenti e pare che l’ex capitano della Roma non sia stato infastidito soltanto dalle foto che hanno coinvolto sua figlia.

A complicare la situazione sarebbe il fatto di lasciar dormire l’uomo nella villa all’Eur, che Totti utilizza, come da accordi, quando non è nella sua nuova casa con Noemi Bocchi, attualmente alle prese con problemi di salute.

La struttura è infatti così ampia da consentirne la frequentazione senza che gli ex coniugi debbano incontrarsi. Pare che l’idea di sapere che il nuovo compagno di Ilary Blasi dorma nel suo letto abbia innescato qualcosa che va al di là del semplice fastidio.

Viene da chiedersi se il possibile accordo tra le parti non sia definitivamente a rischio. Il giornale sottolinea, infatti, come il “Pupone” stia valutando l’ipotesi di fare un passo indietro rispetto alla mediazione che i legali di entrambe le parti stanno conducendo con difficoltà.

Da una parte vi sono gli screzi, decisamente costosi, legati ai Rolex prelevati dalla cassetta di sicurezza e svariati gioielli. Dall’altra, invece, proprio la divisione della villa dell’Eur, ma soprattutto l’affidamento dei figli.

Quest’ultimo aspetto sembrava non rappresentare un grande ostacolo, ma la situazione venutasi a creare potrebbe far traballare tutto. Il quotidiano parla di “preludio a una guerra giudiziaria”, sottolineando come l’avvocato dell’ex calciatore, Antonio Conte, abbia presentato in tribunale una memoria difensiva da più di 120 pagine. Dopo la richiesta di rinvio, accolta, si attende ora di conoscere la data della prima udienza, che promette grande clamore.