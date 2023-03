Totti, Noemi Bocchi si opera per diastasi addominale: l’annuncio su Instagram

Fonte: Getty Images Noemi Bocchi verso l'operazione per diastasi addominale: l'annuncio

Alla fine il fatidico giorno per Noemi Bocchi è arrivato. Nella giornata di domani, infatti, la fidanzata di Francesco Totti si opererà per diastasi addominale, la patologia di cui aveva già parlato sui social quando, qualche settimana fa, annunciò a tutti la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico. Come mostra in una Instagram story, è tempo di ultimi preparativi per domani quando, nella clinica Mater Dei di Roma, la Bocchi curerà la malattia di cui soffre da tempo.

Noemi Bocchi verso l’operazione: “Domani sarà un giorno importante”

La giornata di domani sarà importantissima per Noemi Bocchi perché, finalmente, curerà la patologia di cui soffre e di cui ha ampiamente parlato per mezzo social. La nuova fiamma di Francesco Totti è infatti pronta a sottoporsi ad intervento chirurgico, come da lei rivelato in una Instagram story condivisa sul proprio profilo. “Ultimi preparativi. Domani sarà, per me, un giorno molto importante!!!” scrive sui social, condividendo un video che la vede intenta a preparare la borsa per il ricovero in clinica.

Fonte: IPA

E, oltre all’hasthtag #diastasiaddominale che ricorda ancora una volta la patologia che l’ha colpita, Noemi Bocchi ha anche taggato il medico che la opererà: “Dottor Giovanni Giugliano sto arrivando, felice di aver scelto lei”. Stando alle informazioni ricavate dal suo profilo Instagram, si tratta di un medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva presso la Mater Dei di Roma. Alla viglia di un giorno così importante, la nuova fiamma dell’ex Pupone si prepara ad affrontare ore molto complicate, ma che la aiuteranno a gettarsi alle spalle questo difficile periodo.

La diastasi addominale è una patologia che colpisce soprattutto le donne e che è spesso una conseguenza della gravidanza. Essa consiste nella separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale.

Noemi Bocchi, il racconto della malattia e lo sfogo sui social

Noemi Bocchi aveva già raccontato su Instagram della patologia che l’ha colpita, ricevendo un’ondata di affetto e commenti di supporto, anche dal suo Francesco Totti. “Passa come estetico ma di estetico ha ben poco. Grazie a quelle donne ho deciso il percorso da intraprendere. Se le donne da sole sono pura forza, insieme sono uragani” aveva raccontato su Instagram poche settimane fa, spiegando come non sia un intervento puramente estetico ma un modo per curare una malattia che, spesso, colpisce le donne dopo la gravidanza.

Sempre per mezzo social, la Bocchi aveva anche palesato tutte le sue preoccupazioni per l’intervento, ricevendo un sostegno infinito: “So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… Tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio. Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza”. Ora è per lei tempo di prendersi cura di sé e di affrontare questa operazione con tutta la sua forza. Consapevole, sempre e comunque, di avere Francesco Totti al suo fianco, pronta a supportarla in questa delicata fase di vita.