Ilary Blasi compie gli anni: cena da mille e una notte. La dedica di Bastian

Per Ilary Blasi, è il primo compleanno senza Francesco Totti al suo fianco. Un compleanno che non è amaro, non è solitario e non è low cost: vicino a lei, infatti, c’è Bastian Muller, l’affascinante imprenditore tedesco che le ha rapito il cuore. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha così soffiato su 42 candeline, ma per lei il tempo non sembra proprio passare.

Ilary Blasi, il primo compleanno con Bastian Muller

Ilary Blasi, per il suo 42esimo compleanno, ha decisamente fatto le cose in grande. Ha aspettato lo scoccare della mezzanotte del 28 aprile insieme al suo compagno, Bastian Muller, in una cornice da mille e una notte. Una cena a lume di candela, super romantica, organizzata proprio da Bastian, secondo quanto riportato da Leggo.

La location? Da togliere il fiato: il tavolo imbandito per due al centro di un chiostro: luci soffuse, con Ilary che ha indossato un abito nero scollato. Nessuna torta di compleanno nelle stories su Instagram, ma di certo questa è stata la “prima” occasione per festeggiare insieme al suo nuovo amore, con cui procede tutto a gonfie vele.

La cena da mille e una notte: tutti i dettagli

Cosa c’è di meglio di aspettare la mezzanotte con un romanticissimo tête-à-tête? Nulla. Per questo motivo, la cena intima ed esclusiva organizzata per la Blasi è stata un successo: candele, petali di rosa, calici di vino, luci soffuse, ma soprattutto un momento tutto per la coppia.

Ilary Blasi ha condiviso le foto della serata su Instagram, dove ha anche mostrato il suo outfit, un abito nero attillato con una scollatura davvero intrigante. All’abito, per spezzare, ha abbinato una borsa color arancio: un dettaglio di stile che – come sempre – rende la conduttrice dell’Isola dei Famosi un’icona da seguire.

La dedica di Bastian Muller per il compleanno di Ilary Blasi

“Buon compleanno, amore mio”, ha scritto Bastian sul suo profilo (naturalmente blindato, come lo era un tempo quello di Noemi Bocchi). La Blasi ha però ricondiviso la splendida foto nelle sue stories su Instagram: la coppia è stretta in un tenero abbraccio, e gli occhi sono pieni d’amore.

Da tempo, infatti, sono sempre più affiatati e inseparabili. Il settimanale Chi, nel numero del 26 aprile, ha mostrato alcuni scatti della coppia, impegnati in una passeggiata mano nella mano per le vie di Roma. Tra un impegno di lavoro e l’altro, non perdono mai l’occasione di stare insieme, tanto che Bastian ormai è spesso nella villa all’Eur dove un tempo viveva anche Francesco Totti.

Ilary Blasi, la rinascita della conduttrice dopo la separazione da Totti

Dopo la separazione annunciata all’Ansa in una nota distinta, Ilary Blasi ci è riuscita: è rinata, davvero, come era del resto nella sua idea. L’aspetto più bello? L’augurio di Chanel Totti alla mamma: “Non cambiare mai“. Ed è questa la chiave di volta che mostra davvero la grande forza della Blasi, ora impegnata nella conduzione dell’Isola, dove – come sempre – si sta dimostrando all’altezza del compito, nonostante la presenza “ingombrante” di Enrico Papi, che, secondo una indiscrezione, sta scontentando i vertici Mediaset.