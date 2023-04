“Isola 2023”, Ilary Blasi: look di pizzo e nuovo taglio. La verità sulla lite con Papi

Gli animi si accendono, a Isola dei Famosi, con una Ilary Blasi in grandissima forma. La conduttrice romana è tornata in tv dopo un periodo difficilissimo, seguito alla separazione da Francesco Totti, ma non ha perso la brillantezza che da sempre contraddistingue il suo modo di presentare. E, tra un nuovo taglio e un top decisamente sensuale, a fare le spese del suo carattere fumantino è stato Enrico Papi. L’opinionista, che ha preso il posto dell’amatissimo Nicola Savino, ha già mostrato le sue doti da commentatore. Fin troppe, stando alla reazione della padrona di casa, che l’ha seccamente rimesso al suo posto come solo lei sa fare.

Isola 2023, il nuovo look di Ilary Blasi: frangia a tendina e top

Ilary Blasi è sempre stata bellissima, con quello sguardo di ghiaccio – magnetico – capace di far capitolare anche i cuori più aridi. E, oggi che è una donna con una nuova consapevolezza, è semplicemente splendida. Lo ha dimostrato ancora una volta, nella seconda puntata di Isola dei Famosi, con un taglio rinfrescato e la frangia a tendina che rinnova il look del debutto rendendolo più giovane.

Messe da parte le critiche, con qualche commento di troppo sul suo aspetto considerato troppo simile a quello di Amanda Lear, Ilary Blasi è tornata ad affidarsi alle forbici e all’estro della sua inseparabile parrucchiera – Alessia Solidani – che le ha regalato un nuovo aspetto. Completa il look un micro top di pizzo con spalline sottili che ha abbinato a un pantalone a palazzo con allaccio cut out tenuto in vita da fibbie ton sur ton. Il trucco è invece minimal, con uno smokey eyes di sicuro successo e un rossetto nude.

La prima lite con Papi, cosa si sa davvero

Lui è alla sua prima esperienza come opinionista, al fianco dell’ormai veterana Vladimir Luxuria, e si sta godendo questa nuova esperienza al massimo delle sue possibilità. A limitare la sua torrenziale volontà di emergere è stata però Ilary Blasi che, durante il confronto con Christopher Leoni alla Tana dei Serpenti, lo ha bloccato bruscamente: “Enrico, abbiamo poco tempo, devo andare dalle donne”. Andiamo però con ordine.

La conduttrice è tornata sul fuoco-gate, ovvero sulle diverse e ripetute violazioni del regolamento che hanno visto protagonisti alcuni dei concorrenti nel loro primo approccio col fuoco. In parole povere: Christopher ha imbrogliato la prima volta – servendosi del fuoco già presente con un tizzone per accendere quello che sarebbe servito poi alla tribù – e probabilmente anche la seconda, anche se non è stato accertato.

Ilary Blasi ha voluto quindi vederci chiaro, ribadendo che il naufrago è stato punito la prima volta – vedendosi spegnere il fuoco – e anche la seconda – in puntata – poiché il racconto di Leoni è stato tutt’altro che chiaro. Ed è qui che s’inserisce l’intervento di Enrico Papi, poi respinto dalla presentatrice: “Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?”.

La lite, presunta, non sarebbe comunque avvenuta a favor di telecamera. Stando a quanto riporta TvBlog, infatti, Ilary Blasi lo avrebbe invitato a rimettersi in carreggiata e non esagerare. Non un vero e proprio diverbio, dunque, ma solo un confronto per chiarire la sua posizione. Dopotutto, la conduttrice era già apparsa contrariata per il commento un po’ troppo rivelatore di Papi, che su Cristina Scuccia ha dimostrato di non avere dubbi: “Io credo che lei si stia pentendo della scelta che ha fatto, non è convinta di aver fatto la scelta giusta”. Sarà lui il nuovo Alvin?