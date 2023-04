Isola 2023, i naufraghi infrangono già il regolamento: il gesto di ribellione

Non sono trascorse neanche 48 ore dall’inizio dell’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi, eppure sono stati capaci di compiere già le prime infrazioni al regolamento. E con loro sono arrivati anche i primi provvedimenti: i comportamenti vietati sono stati prontamente puniti dallo staff del reality show, non senza polemiche da parte dei concorrenti.

Isola dei Famosi, i naufraghi violano le regole: cosa è successo

Non è stata una partenza facile quella dei naufraghi dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi che, dopo aver affrontato la prima notte su Playa Tosta con la pioggia battente, hanno dovuto fare i conti con i primi provvedimenti. A distanza di appena 48 ore dall’inizio del reality show una delle tribù ha infatti infranto il regolamento.

Ma facciamo un passo indietro: dopo essere sbarcati in Honduras, i concorrenti si sono scontrati a causa delle prime nomination, lasciandosi andare anche a sfoghi e discussioni. Durante la giornata però i naufraghi hanno avuto modo di mettersi alla prova, cominciando a confrontarsi con la pesca e l’approvvigionamento di cibo.

Dopo essere riusciti ad accaparrarsi qualche pesce è arrivato il momento di accendere il fuoco: gli Accoppiados, dopo essersi procurati la legna e dopo aver ricevuto la loro porzione di riso, hanno avuto qualche difficoltà, tanto che Helena Prestes per prima e Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone poco dopo, li hanno aiutati ad appiccare il fuoco, soffiandoci sopra per tenerlo vivo.

Il regolamento di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi però parla chiaro: le Tribù non possono aiutarsi tra loro. Un comportamento vietato, come era già stato spiegato da Ilary Blasi nel corso della prima puntata del reality show. L’unico ad accorgersi prontamente dell’errore è stato Simone Antolini, il fidanzato di Cecchi Paone, ma ormai era troppo tardi per rimediare.

Isola 2023, il primo provvedimento disciplinare (e il gesto di ribellione)

Pochi istanti dopo è arrivato un comunicato ai naufraghi, letto da Claudia Motta ai compagni d’avventura. “Lo spirito dell’Isola vi osserva sempre. Le regole erano chiare e tra queste c’era il divieto di aiutarsi tra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse, quindi verrà immediatamente spento”.

Simone Antolini ha preso in mano la pergamena rifiutandosi di accettare la punizione: “L’idea è partita dalla mia tribù, da Fabio e poi ha dato un grandissimo contributo il sistema polmonare di Paolo. Abbiamo chiamato Andrea che è stato semplicemente a guardare. Ha solo assistito. Quindi, se c’è una direttiva chiara sul fatto che le regole siano state infrante rispondo, su questo no, mi spiace. Non ci ha aiutato nessuno“, ha detto il concorrente gettando tra le fiamme il comunicato, sebbene fosse stato proprio lui a notare per primo la violazione.

Del resto le immagini parlano chiaro: la regia ha infatti prontamente mostrato il contributo dei membri delle altre tribù nell’accensione del fuoco, tanto che Luca, a differenza del compagno di Cecchi Paone, non ha negato il suo coinvolgimento. “Ammetto che sono venuto a soffiare e che, in qualche modo, potrei aver dato una mano. Ci sono le immagini. Non sto qui a negare. Mi dispiace per loro che ci hanno impiegato tanto tempo per accenderlo, però se sono queste le regole, adesso faremo anche un po’ più di attenzione”.

A nulla sono valse le proteste di Antolini: la tribù Accoppiados è stata costretta a spegnere il fuoco.