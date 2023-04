“Isola dei Famosi”, Ilary Blasi parte al vetriolo: “Lui non è più al mio fianco”

Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione dell‘Isola dei Famosi con una battuta al vetriolo all’ex marito Francesco Totti. La conduttrice l’ha mascherata magistralmente con un riferimento a un altro ex, Nicola Savino, che ha lasciato il ruolo di opinionista a Enrico Papi. La puntata è partita carica di emozioni, con lo sbarco dei primi naufraghi, tra i quali spicca quella che può essere definita già la protagonista di questa edizione, Cristina Scuccia, ex suora alla sua prima esperienza in un reality. Ilary Blasi si conferma una perfetta padrona di casa, e rialza gli umori dopo la discussa parentesi del GF Vip.

“Isola dei Famosi”, Ilary Blasi punzecchia Francesco Totti già in apertura

Ilary Blasi torna in tv dopo un anno di assenza, sempre al timone dell’Isola dei Famosi, e come ha detto lei stessa, in un anno tante cose sono cambiate. E la conduttrice non ha perso occasione per lanciare la prima frecciatina all’ex marito Francesco Totti, alludendo a un addio mascherato da battuta: “Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c’è più – ma poi ha sempre chiarito, divertendo il pubblico – e ovviamente parlo di Nicola Savino che ci guarda da casa“.

La conduttrice ha giocato sull’ambiguità della battuta, affermando di riferirsi al suo ex opinionista, e non all’ex marito. Ma siccome una stoccata non bastava, è arrivata subito la seconda, senza lasciare dubbi, e questa volta, parlando di Enrico Papi, che ha preso il posto di Savino, ha detto: “Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva“. La seconda allusione era ovviamente riferita al suo nuovo compagno, Bastian Muller, che ha preso il posto di Totti.

Insomma, Ilary è partita carichissima, per una edizione (apparentemente epurata dal trash) che si prospetta davvero scoppiettante. Al suo fianco, oltre alla new entry Papi, la sua roccia, come lei stessa l’ha definita, Vladimir Luxuria, pronta a mettere in riga i concorrenti sleali anche quest’anno. La Blasi ha cambiato look, con una frangetta mossa e un outfit audace curato da Silvia Giacò: top bianco, lunghi guanti neri, e gonna con spacco vertiginoso.

Fonte: IPA

Chi sono le Chicas dell’Isola dei Famosi 2023

La novità di questa edizione dell’Isola dei Famosi sono le tribù, nelle quali sono divisi i concorrenti. La prima presentata da Ilary Blasi è quella delle Chicas, che comprende il cast femminile di questa edizione. Si parte da Corinne Clery che, a 73 anni, è pronta più che mai a questa esperienza: “Io vedo sempre il bicchiere sempre pieno”. Proprio lei è stata la prima a tuffarsi, seguita dalla modella Helena Prestes, amica di Nikita Pelizon. Con loro, nel primo elicottero, anche Fiore Argento, figlia e sorella d’arte, per ora la più tranquilla e spirituale tra le naufraghe.

Da sola, pronta a raccontare la sua storia, dalla tonaca alla musica, sino all’Isola, è arrivata Cristina Scuccia, che ha scelto di non indossare il bikini ed è pronta ad affrontare le sue paure e i suoi ostacoli: “Se posso essere d’esempio a qualcuno ad superare le proprie barriere ho già vinto”. L’ingresso delle altre tre Chicas è più sottotono: Claudia Motta è Miss Mondo Italia, ma non sembra un personaggio pronto a catturare l’attenzione del pubblico, così come Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia. Si chiude con un ritorno, Nathaly Caldonazzo, che è davvero pronta a tutto.

Le coppie dell’Isola dei Famosi 2023

Dopo le donne è arrivato il momento delle coppie. La prima è quella formata da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, che festeggiano sull’Isola dei Famosi 2023 il primo anniversario. Per l’occasione, dunque, Ilary Blasi ha sfoderato il suo lato più romantico, inviando agli innamorati una bottiglia di spumante per festeggiare. Il secondo duo ad approdare è stato quello composto dai divertentissimi Marco Mazzoli e Paolo Noise, dj e conduttori de Lo Zoo di 105, mascherati da Cugini di Campagna.

E proprio seguendo le orme della band, sbarcata lo scorso anno sull’isola, sono arrivati i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabbio Ricci: “Visto che loro sono andati a Sanremo dopo questa esperienza, chissà, magari ci porterà fortuna”. E per premiarli il programma ha preparato per loro una scalinata di legno sulla spiaggia, che riprende quella dell’Ariston.

Fonte: IPA

Chi sono Los Ombres dell’Isola dei Famosi 2023

Gli ultimi ad arrivare sull’Isola dei Famosi 2023 sono i concorrenti che compongono la tribù dei Los Ombres, ovvero gli uomini. Loro sono in minoranza, visto che le donne sono sette mentre i maschi solo tre (gli altri sono in coppia): ecco l’attore Christopher Leoni (che abbiamo visto in varie fiction di Canale 5), l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore Marco Predolin, che dopo vari reality è approdato anche a questo.

Ma la vera sorpresa sono i Bonitos, ovvero due concorrenti semi sconosciuti che si sfideranno per entrare a far parte della tribù degli uomini: Luca e Jhonatan. Chi entrerà nel cast ufficiale?