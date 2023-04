“Isola dei Famosi”, anticipazioni prima puntata: tra i naufraghi è già guerra

È tutto pronto per l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi che prenderà il via lunedì 17 aprile in prima serata. Alla conduzione come ormai da qualche anno Ilary Blasi, che si conferma la regina ironica e spontanea del reality show di Canale 5. Anche quest’anno il cast è ricco e variegato e presenta delle novità rispetto alla scorsa edizione: tutte le novità e le anticipazioni della prima puntata.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della prima puntata

Parte lunedì 17 aprile la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta, per il terzo anno di fila da Ilary Blasi. La conduttrice sarà accompagnata anche questa volta da Vladimir Luxuria, che ricoprirà ancora una volta il ruolo di opinionista, insieme a Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino.

Anche Alvin – nonostante le polemiche su un presunto litigio con la conduttrice – è stato confermato come inviato speciale in Honduras, dunque sarà lui a guidare il racconto dalle spiagge di Cayo Cochinos, subendo le provocazioni di Ilary, sempre pronta a scherzare e a prenderlo bonariamente in giro.

La grande novità di quest’anno sarà la divisione dei naufraghi in tre tribù, che porterà sicuramente scompiglio sulla spiaggia e metterà quel pizzico di pepe in più nelle dinamiche tra i partecipanti. I 16 concorrenti che comporranno il cast iniziale del reality verranno infatti separati nella tribù delle donne, nella tribù degli uomini e nella tribù delle coppie.

La tribù delle donne sarà composta da sette concorrenti: Fiore Argento, figlia di Dario Argento, la showgirl Nathaly Caldonazzo, le modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, l’attrice Corinne Clery, Miss Mondo Italia Claudia Motta e la cantante ed ex suora Cristina Scuccia.

Decisamente meno composita la tribù degli uomini, formata da tre soli naufraghi, ovvero l’attore Christopher Leoni, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore Marco Predolin. Infine la tribù delle coppie composta da Alessandro Cecchi Paone e dal suo fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Isola dei Famosi, occhi puntati su Cristina Scuccia

Durante la prima puntata gli occhi saranno sicuramente puntati su Cristina Scuccia, la cui partecipazione all’Isola dei Famosi ha suscitato grande curiosità, proprio per il passato alquanto discusso della cantante. L’ex suora conosciuta per la sua partecipazione a The Voice, ospite di Verissimo, ha confessato che in Honduras non indosserà il costume da bagno come le altre naufraghe.

“È un atto d’incoscienza pura, sarà l’occasione per affrontare tutte le mie paure. E sul costume vi stupirò: eviterò il bikini, non mi sentirei a mio agio, ma ho trovato una soluzione più adatta a me: sarò composta con pantaloncini e t-shirt. L’importante è vivere questa esperienza dando il mio massimo: al mio rientro sarò una Cristina diversa, sarà un upgrade per la mia crescita personale”.

Le parole di Ilary Blasi

Ilary Blasi si è già espressa sui concorrenti di quest’anno, dichiarandosi particolarmente sorpresa per il coinvolgimento che hanno dimostrato i naufraghi: ““Mi piace molto il cast di quest’anno, hanno tutti diversi caratteri e diverse personalità”, ha detto a Verissimo.

“Ho visto che i concorrenti hanno una gran voglia di partire, di mettersi alla prova, quest’anno più degli altri anni (…). Ogni concorrente parte con la propria storia e, al di là del personaggio, i reality raccontano la persona. Dopo un po’ di giorni viene fuori quella”, aveva invece raccontato ai microfoni del settimanale Chi.