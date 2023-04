“Isola 2023”: Christopher Leoni, il bellissimo naufrago che strega Ilary Blasi

Il suo nome completo è Christopher Cassio Martins Meireles, ed è tra i naufraghi dell’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi. Nato a San Paolo, in Brasile, è uno di quei “bellissimi” da far perdere la testa. Ma Christopher Leoni non è un nome né un volto nuovo: abbiamo già avuto modo di vederlo in diverse fiction, ed è anche un modello di successo. Scopriamo le curiosità e la carriera dell’attore e modello brasiliano naturalizzato italiano.

Chi è Christopher Leoni

Nato a San Paolo il 29 settembre 1986, Christopher Leoni ha origini italiane. L’attore e modello ha debuttato nel mondo della moda proprio in Brasile, per poi lavorare ad alcune delle campagne di moda a Milano nel 2002. All’anagrafe Christopher Cassio Martins Meireles, ha scelto il cognome Leoni come pseudonimo.

Stando alle informazioni che si conoscono su di lui, pratica jiu-jitsu e ama trascorrere i suoi momenti liberi dal lavoro con la famiglia. Il suo profilo su Instagram rimanda il ritratto di una persona estremamente riservata e dedita al lavoro. Proprio lì ha spesso condiviso foto dei ruoli interpretati in televisione, oltre che scatti dei suoi viaggi.

La carriera da attore e modello

Dopo essersi appassionato al mondo della moda, Leoni trova la sua fortuna in Italia. Lo abbiamo già visto in televisione in fiction di successo, come L’Onore e il Rispetto, Pupetta – Il Coraggio e la Passione, Il Peccato e la Vergogna e Il Bello delle Donne… alcuni anni dopo.

Dalle fiction, poi, è passato anche alla partecipazione di uno degli show televisivi più seguiti sulla Rai, ovvero Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, in cui ha fatto coppia con la ballerina Ekatarina Vaganova e dove è stato presentato come l’erede di Gabriel Garko per i suoi ruoli televisivi. All’epoca, in conferenza stampa, aveva detto: “Spero di imparare un po’ a ballare e di trasmettere la mia e la nostra gioia al pubblico”.

La vita privata e i figli con Francesca Versace

Al fianco di Christopher Leoni da diversi anni c’è lei: Francesca Versace, figlia dell’imprenditore e produttore Santo Versace e Cristiana Ragazzi. La coppia ha avuto due figli: la prima è Ayala Leonor, nata nel 2014, e il secondo è un bambino di cui non sappiamo il nome.

La designer ha fondato un brand di borse, è nata a Milano e ha lanciato anche il suo marchio di moda. Con Leoni, l’amore va a gonfie vele: abitano nella città meneghina. Sia la Versace che Leoni sono enormemente riservati: non si sa molto su di loro, solo che sono uniti come coppia.

Naufrago all’Isola dei Famosi 2023

Da quando è stato svelato in anteprima da TvBlog il cast dell’Isola dei Famosi 2023, è partita la febbre da Honduras: finito il GF Vip 7, è tempo di lasciarsi conquistare dal reality show di sopravvivenza condotto da Ilary Blasi. Il cast della nuova edizione è certamente intrigante: dai Jalisse, che finalmente tornano in televisione, fino al bellissimo Christopher Leoni, che è di certo tra i naufraghi più interessanti dell’edizione del 2023. Anche la Blasi non può resistere al suo fascino.