“Isola 2023”, il cast: Ilary Blasi punta tutto su di loro (da Sanremo)

Il GF Vip 7 sta per concludersi: la finale, prevista per il 3 aprile, decreterà il vincitore di una edizione che ha mantenuto gli ascolti, ma che ha al contempo puntato i riflettori su un livello di trash giudicato eccessivo. Adesso, è tempo di fare spazio a un altro reality show: l’Isola dei Famosi 2023 sta per tornare. E, secondo quanto condiviso nelle ultime ore, con un cast d’eccezione. Ilary Blasi punterebbe tutto su un nome ad oggi insospettabile.

Isola dei Famosi 2023, il cast completo

A svelare in anteprima il cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023 è TvBlog. Il 17 aprile parte la diciassettesima edizione e, dopo mesi di voci e di indiscrezioni, possiamo finalmente dare uno sguardo ai futuri naufraghi. Un nome, in particolare, ha sorpreso tutti: le scelte di Ilary Blasi, conduttrice per la terza volta, non deludono mai. In Honduras, infatti, secondo quanto anticipato, sbarcheranno i Jalisse, duo iconico divenuto noto anche per la polemica legata a Sanremo.

Tra i nomi “ufficiali”, secondo TvBlog, troviamo Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, i conduttori Marco Mazzoli e Paolo Noise, ma anche Marco Predolin e Christopher Leoni. Confermata la presenza dell’ex Suor Cristina, Claudia Motta, Andrea Lo Cicero e Gian Maria Sainato. Al cast si aggiungono anche Helena Prestes, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento e i Jalisse, il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Perché Ilary Blasi scommette tutto sui Jalisse

Il duo ha trionfato a Sanremo nel 1997. Da allora, praticamente ogni anno, l’incognita Jalisse incuriosisce tutti coloro che aspettano i nomi dei Big in gara al Festival della Musica Italiana. Le scelte di Ilary Blasi sono a dir poco azzeccate: a riportare in televisione i Jalisse non è così Amadeus, ma la conduttrice dell’Isola.

Una scommessa vinta in partenza: il clamore è già iniziato. Al netto delle preoccupazioni dei vertici di Mediaset, che vogliono scongiurare qualsiasi rischio trash dopo la settima edizione del GF Vip, c’è “molta carne sul fuoco”, come si dice sempre in questi casi. L’attesa è alle stelle anche per Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, che potremo conoscere in una veste diversa. L’intento è chiaro: scatenare la curiosità del pubblico e mantenere alto lo share, per assicurarsi una edizione di successo.

Isola dei Famosi 2023: l’inviato e gli opinionisti

Secondo quanto condiviso, si conferma la presenza di Enrico Papi in studio, al fianco di Vladimir Luxuria. L’inviato? Alvin, che ovviamente è preparato ormai alle sfide del reality show di sopravvivenza. Dopo le voci su un presunto litigio con Ilary Blasi, alla fine tutto è stato chiarito: il duo Blasi-Alvin è tra i vincenti dell’Isola, in grado di offrire sketch memorabili e battute che alleggeriscono ogni tensione.

Si preannuncia un’edizione coi fiocchi, ma del resto non potevamo aspettarci altro: per la Blasi, è il suo ritorno al lavoro dopo la separazione da Francesco Totti. Felice oggi al fianco di Bastian, l’imprenditore tedesco che le ha fatto tornare il sorriso, è giunto il momento di dedicarsi ai suoi naufraghi, a cui ha rivolto le prime parole nel promo dell’Isola: “Arrangiatevi”.