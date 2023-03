“Isola dei Famosi”, il video di Ilary Blasi: “Cari naufraghi, arrangiatevi”

Siete pronti per l’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi? Perché Ilary Blasi lo è: al timone del reality show di sopravvivenza per la terza volta, iniziano a essere mandati in chiaro in televisione i primi promo. E che promo! “Cari naufraghi, arrangiatevi”, le parole della conduttrice fanno presagire sfide di sopravvivenza e prove temerarie che i cari naufraghi dovranno affrontare.

Isola dei Famosi 2023, le parole di Ilary Blasi per i naufraghi

In un break pubblicitario della semifinale del GF Vip 7, andata in onda lunedì 27 marzo, abbiamo potuto – finalmente – vedere il promo ufficiale dell’Isola dei Famosi. Sì, manca sempre meno all’inizio del reality show di sopravvivenza con Ilary Blasi come conduttrice. Per lei, è il ritorno “ufficiale” in televisione dopo la separazione da Francesco Totti.

La prima puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda il 17 aprile 2023, in prima serata, su Canale 5; la finale del GF Vip 7 (qui puoi leggere chi sono i finalisti) è prevista per il 3 aprile 2023. In occasione del promo, la Blasi ha voluto fare una sorta di “augurio” ai naufraghi, mostrandosi in video. Qualche consiglio – non propriamente riuscito – e la sua solita ironia, che non possiamo fare a meno di amare.

“Amati naufraghi, per cominciare, la cosa più importante che vi servirà sarà naturalmente il fuoco. Prendete della paglia, due pietre ed iniziate a sfregarle come sto facendo io. Passiamo oltre. Prendete una ciotola. Versate del riso… per me, vi conviene cercare dell’altro. Il cocco c’è… un colpo secco e deciso proprio così. Va beh, basta! Cari naufraghi, arrangiatevi. Io vi seguirò da qui”.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2023: chi sono i nuovi naufraghi?

Nel corso dell’Isola dei Famosi 2022 abbiamo avuto modo di scoprire e conoscere naufraghi d’eccezione: da Edoardo Tavassi (finalista al GF Vip 7) fino a Nicolas Vaporidis, il vincitore, il cast dell’edizione del 2023 è finito al centro di alcune polemiche. Il motivo? La presenza di troppi sconosciuti, definita quasi come un “rischio” dai vertici di Mediaset, che vogliono scongiurare a ogni costo il trash.

Tra i nomi dei naufraghi che sono circolati nelle ultime settimane, troviamo Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise, Serena ed Elga Enardu, Pamela Camassa, Gianmarco Onestini, Marco Predolin, Gian Maria Sainato, Christopher Leoni, Fiore Argento, Claudia Motta, Cristina Scuccia, Helena Prestes. Non c’è ancora, tuttavia, l’ufficialità, pertanto dobbiamo aspettare per conoscere il cast completo dell’Isola dei Famosi 2023.

Isola dei Famosi 2023, le anticipazioni

Dopo una iniziale “lite”, alla fine smentita dai diretti interessati, sembrerebbe confermata la presenza di Alvin in veste di inviato all’Isola dei Famosi 2023. I nomi degli opinionisti? In studio potremmo vedere Enrico Papi e Vladimir Luxuria, una coppia inaspettata ma che potrebbe risultare perfetta.

Il primo andrebbe a sostituire ormai Nicola Savino, che ormai è passato a Tv8. In ogni caso, si preannuncia una edizione coi fiocchi: siamo curiosi di scoprire ulteriori novità e soprattutto di leggere i nomi dei naufraghi. Certamente, non vediamo anche l’ora di rivedere il duo composto da Ilary Blasi e Alvin, perché sono sempre una certezza.