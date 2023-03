“GF Vip 7” a un passo dal traguardo: chi sono i finalisti

Manca ormai meno di una settimana al gran finale del Grande Fratello Vip 7 che, dopo sette mesi, lunedì prossimo si concluderà con la scelta da parte del pubblico sovrano del suo vincitore.

Nella semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini attraverso due televoti, dei quali uno flash, altri due concorrenti sono volati direttamente in finale mentre il sesto, e ultimo, finalista verrà “eletto” direttamente in apertura della prossima puntata.

GF Vip 7: i cinque finalisti con polemica

La frizzantissima Oriana Marzoli è stata la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip 7, seguita – con grande stupore della stessa concorrente – da Micol Incorvaia e Giaele Donà.

A questo trittico di donne il televoto aperto la settimana scorsa che ha visto sfidarsi tutti rimanenti vipponi della casa, è stato vinto (stavolta senza troppo stupore dato il 56% delle preferenze) da Edoardo Tavassi.

Ma le sorprese, e soprattutto i finalisti, non sono finite qui: dopo l’addio alla Casa di Andrea Maestrelli, anche Luca Onestini non è passato al televoto flash che ha visto trionfare come quinta finalista Nikita Pelizon, ultima esponente del team dei Persiani.

In studio, la notizia di Nikita finalista è stata accolta con enorme entusiasmo specialmente da Antonella Fiordelisi (ancora felicemente fidanzata con Edoardo Donnamaria) che durante la puntata ha anche avuto un duro faccia a faccia con Micol Incorvaia.

“Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male” ha tuonato Antonella contro Micol (e il fidanzato Tavassi) “E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra”.

Davanti tali accuse la Incorvaia non è di certo rimasta in silenzio e ha risposto a tono: “Stai facendo una pessima figura. on posso discutere con una persona che abbassa il livello della conversazione… Sei venuta con argomentazioni di un livello talmente basso che non so nemmeno cosa dirti. E mi spiace per Edo, ma evidentemente tira più un pelo di quello che un carro di buoi”

GF Vip 7: chi sarà il sesto finalista?

Questa edizione del Grande Fratello Vip prevede una finale a sei e il sesto finalista verrà ovviamente scelto dal pubblico in un televoto già aperto da qualche ora.

In particolare, i due concorrenti che in questo momento si stanno giocando la finale sono Alberto De Pisis e Milena Miconi che proprio nell’ultima puntata andata in onda del programma è stata protagonista di una meravigliosa sorpresa da parte del marito, Mauro Graiani, e delle figlie.

Entrambi i concorrenti in lizza come finalisti si contraddistinti per essere stati super parter rispetto alle polemiche e alle dinamiche di questo Grande Fratello Vip che, soprattutto prima dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi, è stato decisamente scoppiettante.

Milena dal canto suo ha sulle spalle anni e anni di carriera e per lei l’opportunità della finale potrebbe essere un ottimo trampolino di ri-lancio. Alberto ha invece dalla sua un ottimo numero di follower sui social pronto a sostenerlo e la finale – come anche la vittoria – potrebbe rappresentare per lui un ennesimo passo per addentrarsi nel mondo dello spettacolo.