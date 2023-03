“GF Vip”, Antonella Fiordelisi e Donnamaria fanno sul serio: “Noi ci siamo scelti”

Dopo 176 giorni trascorsi sotto lo stesso tetto, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno creato inevitabilmente un rapporto intenso. In molti hanno avuto da ridire su di esso, considerate le liti furibonde e le parole per nulla dolci che hanno scagliato l’una contro l’altro, senza troppe remore. Eppure sembra proprio che al GF Vip sia nato un amore vero. Da quando si sono separati, a causa della squalifica di Donnamaria, il sentimento è ancora più forte e sembra proprio che i Donnalisi tanto discussi, nel bene e nel male, abbiano intenzione di fare sul serio.

La sorpresa di Donnamaria per il compleanno di Antonella

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip, cosa che gli proibisce di presenziare in studio come gli altri Vipponi usciti regolarmente dal gioco. Eppure, nonostante la punizione irrevocabile della produzione, nell’ultima puntata del reality show andata in onda lunedì 13 marzo è riuscito comunque a essere protagonista.

L’occasione era importante, del resto: il compleanno di Antonella Fiordelisi (compie 24 anni il 14 marzo), giorno speciale che i due si erano ripromessi di trascorrere insieme. Sfumata la cenetta a lume di candela che i due innamorati avevano sperato di fare, Donnamaria ha trovato il modo per far sentire la sua presenza. Un videomessaggio con una lunga dedica d’amore per Antonella che, finalmente, ha accantonato per un momento le lacrime lasciandosi andare a un grande e luminoso sorriso.

“Ciao piccola mia del mio cuore – ha esordito l’ex concorrente del GF Vip -. Faccio questo video solamente per te, perché so quanto stai giù in questi giorni. Ti ho visto, ti seguo tutto il tempo. Tanti auguri di compleanno, so quanto ci tieni alle feste. (…) Siamo sempre stati tanto passionali ma anche bravissimi a fare pace. Mi manca svegliarmi la mattina con te accanto. (…) Noi ci siamo scelti, Antonella, dalla prima settimana. (…) Sorridi, perché sei la più bella del mondo quando sorridi. Ti mando un bacio fortissimo, mi manchi e ti amo“.

I “Donnalisi” fanno sul serio, la rivelazione di Antonella

Un pensiero dolce per il compleanno di Antonella Fiordelisi si è trasformato nell’occasione per una rivelazione che conferma quanto i fan dei Donnalisi sostengono sin dall’inizio: quello sbocciato tra i due Vipponi è vero amore. L’ex schermitrice ha trascorso una settimana all’insegna della tristezza e della malinconia, scatenando anche le risa del pubblico con reazioni a tratti “esagerate”, ma che in fondo restituiscono la spontaneità e sì, anche la tendenza al dramma tipica della sua giovane età.

Antonella ha avuto modo di riflettere e ha compreso cosa voglia dire amare qualcuno: “Ho capito che l’amore è pensare per due – ha detto ad Alfonso Signorini -, preoccuparsi per l’altro. Quando succede qualcosa alla persona che ami è come se succedesse a te. L’amore è condivisione, è una cosa fortissima che non si può spiegare”. Poi si è lasciata andare a una rivelazione inedita: “Gli voglio dire che iniziasse a vedere casa a Roma”. Lei vive a Milano ma è disposta a trasferirsi nella Capitale pur di proseguire la relazione con Donnamaria. Convivenza in vista…

La frecciatina di Orietta Berti alla Fiordelisi

Come tutte le coppie e i personaggi della Casa più spiata d’Italia, anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno diviso il pubblico. Da una parte ci sono i Donnalisi, una schiera di fan che ha coniato questo termine e lo utilizza sui social per sostenere i due innamorati e dall’altra, al contrario, chi non ha mai creduto alla veridicità dei loro sentimenti, definendo la loro relazione perfino “tossica”.

A quest’ultima fazione appartiene senza dubbio Orietta Berti, che non si è mai lasciata incantare dalle lacrime e dalle dichiarazioni d’amore dell’ex schermitrice. E che, anche dopo le parole dolci che hanno attraversato lo studio di Cinecittà, ha colto l’occasione per lanciarle una bella frecciatina: “Tutte le armi sono buone per vincere”. Chi ha ragione? Soltanto il tempo ce lo dirà.