“Linguaggio volgare, atteggiamento intollerabile”: Donnamaria squalificato dal “GF Vip”

“Pensavo fosse una puntata tranquilla” ha esordito Edoardo Tavassi, mentre Signorini lo bacchettava in confessionale con tanto di ammonizione. Non avrebbe mai potuto immaginare che quella non sarebbe stata la punizione peggiore durante la puntata del GF Vip in onda il 9 marzo: la mannaia del reality si è abbattuta, infatti, su Edoardo Donnamaria a causa dell’ennesimo episodio “intollerabile”, come lo ha definito lo stesso Alfonso Signorini. Motivazioni legittime certo, in linea con la “nuova linea” adottata dal reality dopo la strigliata di Pier Silvio Berlusconi.

Edoardo Donnamaria squalificato dal “GF Vip” a un passo dalla finale

Alfonso Signorini aveva preannunciato una puntata di fuoco per i Vipponi, ma nessuno avrebbe immaginato che Edoardo Donnamaria sarebbe stato squalificato a un passo dalla finale. Mancano 25 giorni alla fine del GF Vip e il reality sembra aver cambiato rotta: quella tolleranza a tutti i costi contro il politically correct di cui Signorini spesso ha lamentato l’incombente presenza, ha lasciato il posto a provvedimenti e punizioni. Cose più che motivate ma arrivate solo alla fine di un lungo percorso e dopo la strigliata epocale di Pier Silvio Berlusconi, editore di Mediaset.

I telespettatori non hanno potuto assistere al replay della scena imperdonabile di cui Donnamaria si è reso protagonista, ma le parole del conduttore hanno lasciato intendere che si trattasse dell’ennesimo episodio violento nei confronti della fidanzata, Antonella Fiordelisi. A nulla è valso l’intervento di Signorini che, nel silenzio del confessionale, aveva parlato personalmente all’ex pupillo di Forum per farlo tornare sui suoi passi: “Tu mi hai confessato di essere un po’ al limite – gli ha detto in diretta – però purtroppo ieri pomeriggio, mentre preparavi un panino, ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro e ti sei reso protagonista di un brutto momento. Hai superato quel limite che lunedì vi avevo imposto. Sei stato richiamato più volte fino all’ultimo e ti confesso che quella scena lì non avrei mai voluto vederla”.

Da lì, la squalifica definitiva e irrevocabile: “Come sapete tutti molto bene in questi mesi siamo intervenuti più volte per riprendere il vostro atteggiamento fuori controllo e il vostro linguaggio eccessivamente volgare. (…) Edoardo, siamo stati spesso tolleranti sia con il gruppo che con te in particolare. (…) Hai avuto nei confronti di Antonella l’ennesima reazione esagerata con un linguaggio volgare e un atteggiamento ancora una volta aggressivo e intollerabile“.

La reazione di Antonella Fiordelisi alla squalifica di Donnamaria

Neanche a dirlo, Antonella Fiordelisi è scoppiata immediatamente in un pianto disperato. Il rapporto con Edoardo Donnamaria è stato altalenante in questi cinque mesi ma, nonostante litigi furiosi e parole più che dure, i due non si sono mai lasciati nel vero senso della parola. Tutto si è sempre risolto in un abbraccio o una carezza.

“È stata colpa mia”, ha ripetuto più volte Antonella ai suoi coinquilini. Forse un piccolo mea culpa dopo le tante provocazioni che hanno spesso spinto il fidanzato a reagire in modo forte nei suoi confronti. Nulla che, in ogni caso, possa giustificare certi gesti o comportamenti: la violenza va condannata, senza se e senza ma.

“Ora devi vincere tu per forza”, ha provato a incoraggiarla Edoardo. Un augurio per la fidanzata e la promessa di rivedersi non appena lascerà la Casa più spiata d’Italia.