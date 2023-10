Grande festa per la famiglia Berlusconi, che si è riunita per il battesimo di Tommaso Fabio, il secondo figlio di Luigi e della moglie Federica Fumagalli, nato quasi un anno fa, il 26 ottobre 2022. I momenti più belli di questa riunione di famiglia sono stati documentati dai fotografi del settimanale Chi, che hanno immortalato anche presenti (e assenti) della giornata.

Il battesimo del secondo figlio di Luigi Berlusconi: il grande assente alla festa

Un’occasione per riunire tutta la famiglia e celebrare la vita dopo la scomparsa lo scorso giugno di Silvio Berlusconi: la famiglia ha festeggiato il battesimo di Tommaso Fabio, secondogenito di Luigi e della moglie Federica Fumagalli, nato lo scorso 26 ottobre.

A immortalare i momenti più belli della giornata il settimanale Chi: la cerimonia è stata organizzata nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dove la coppia ha pronunciato il fatidico sì il 7 ottobre di tre anni fa.

Una grande emozione per la famiglia al gran completo (o quasi): negli scatti condivisi dal settimanale di Alfonso Signorini si vedono i genitori salutare e accogliere gli invitati. Presenti ovviamente i genitori di Federica Fumagalli, Fabio e Tiziana, la mamma di Luigi, Veronica Lario, e le sorelle Eleonora, con i tre figli figli, Riccardo, Artemisia e Flora, Barbara con il compagno Lorenzo Guerrieri e i figli Edoardo e Alessandro, avuti da Giorgio Valaguzza (anche lui presente con la compagna).

Non poteva mancare Marina Berlusconi, con il marito Maurizio Vanadia. Grandi assenti invece Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin e i loro figli: nessuna informazione sul perché della loro defezione all’evento, anche se al loro posto c’era la primogenita dell’imprenditore, Vittoria Lucrezia, che due anni fa l’ha reso nonno. C’è da dire che non è certo una novità per Pier Silvio, che spesso manca ai più importanti eventi di famiglia preferendo un profilo basso.

Dopo la cerimonia in chiesa, il clan Berlusconi ha festeggiato a Villa Macherio, poco distante dalla Cappella. L’ultima volta che la famiglia si è riunita è stato durante il funerale di Silvio Berlusconi, lo scorso 14 giugno. Tra gli invitati al battesimo c’era anche Marta Fascina: per lei si tratta di una delle sue prime uscite pubbliche, dopo il lungo periodo che ha seguito la scomparsa del Cavaliere. Dalla sua morte si è rintanata ad Arcore e si è chiusa nel suo dolore, allontanandosi anche dalla vita politica.

Fonte: Getty Images

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, la loro storia d’amore

Da quando si sono conosciuti non si sono più lasciati: Luigi e Federica si sono incontrati durante gli anni dell’università e dopo un colpo di fulmine i loro destini si sono intrecciati per sempre. Prima del grande passo però sono trascorsi ben 9 anni: una storia d’amore duratura la loro, che ha visto la coppia giurarsi amore eterno il 7 ottobre del 2020, dopo aver rimandato le nozze a causa del Covid.

Da allora per Luigi Berlusconi e la moglie è stata una gioia dopo l’altra: a febbraio del 2021, i due hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, Emanuele Silvio, chiamato così in omaggio al nonno paterno. E proprio in occasione del suo battesimo avevano annunciato di aspettare un altro bambino.