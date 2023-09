Un amore che dura dopo la morte. Marta Fascina ha salutato per sempre Silvio Berlusconi il 12 giugno 2023 e, da allora, si è chiusa nel suo dolore. La moglie simbolica del leader di Forza Italia non è infatti tornata in Parlamento, suscitando diverse polemiche, ma è decisa a non lasciare la Villa di Arcore. Il 29 settembre ha però deciso di rompere questo silenzio e scrivere una lunga lettera per lui, che ha affidato alle sue pagine Instagram ufficiali. Parole piene di sentimento, queste, che gli ha voluto rivolgere nel giorno in cui avrebbe compiuto 87 anni. Il suo cammino si è però fermato mesi fa, in quegli ultimi giorni trascorsi al San Raffaele in cui ha anche espresso le sue volontà prima di morire.

Marta Fascina, le parole d’amore per Silvio Berlusconi

“Amore mio oggi è il tuo compleanno, Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto. Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia”, scrive Marta Fascina su Instagram, nella prima vera lettera ideale a Silvio Berlusconi scritta dopo la sua morte.

“A Te che sei baluardo di democrazia e di libertà. A Te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni. A Te che hai cambiato il modo di vedere ed interpretare il mondo. Auguri a Te che hai solo fatto del bene all’Italia e agli Italiani. A Te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia, Auguri a Te che ogni giorno scaldi e illumini il mio cuore”.

Poi, parla della sua vita senza di lui: “Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternità. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta”.

La vita dopo Berlusconi e le assenze in Parlamento

Da quando è venuto a mancare Silvio Berlusconi, Marta Fascina si è chiusa nel suo dolore e non ha più lasciato la villa di Arcore, dove ha vissuto con lui. Le sue troppe assenze in Parlamento stanno iniziando a far discutere e c’è chi chiede a gran voce che ritorni a occupare il seggio per il quale è stata eletta. Richieste che sembrano non essere state recepite dalla Deputata di Forza Italia e che persiste nel suo comportamento.

Silvio Berlusconi, oltre ad averla sposata simbolicamente il 19 marzo 2022 a Villa Gernetto, l’ha anche ricordata nelle sue ultime volontà con un legato da 100 milioni. I figli, ai quali è stata destinata gran parte dell’eredità, non si sono opposti e hanno accettato tutte le condizioni poste dal loro padre. A Marta Fascina sarebbe stata destinata anche un’ala di Villa San Martino, mentre per l’altra si pensa a un museo in ricordo di Silvio Berlusconi.