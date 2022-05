Luigi Berlusconi papà bis: Federica Fumagalli di nuovo in dolce attesa

Pancioni vip del 2022

Luigi Berlusconi sarà di nuovo papà: il quinto figlio di Silvio Berlusconi – il terzo avuto dalla seconda moglie, Veronica Lario – e la moglie Federica Fumagalli sono in attesa del loro secondo figlio. A meno di un anno dalla nascita del piccolo Emanuele Silvio, la coppia ha annunciato la seconda gravidanza durante un’occasione speciale: il battesimo del loro primogenito.

Luigi Berlusconi papà bis, l’annuncio al battesimo del figlio

Un annuncio a sorpresa quello di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: il quinto figlio di Silvio – il terzo avuto dalla seconda moglie Veronica Lario – e la moglie hanno comunicato alla famiglia la notizia più bella, la loro seconda dolce attesa. L’hanno fatto durante un’occasione speciale, il battesimo del loro primo figlio, il piccolo Emanuele Silvio, nato a fine luglio dello scorso anno.

La cerimonia si è svolta lo scorso sabato nella cappella dell’oratorio di San Sigismondo della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, proprio quella in cui la coppia ha pronunciato il fatidico sì il 7 ottobre di due anni fa. Una grande emozione per la famiglia al gran completo, che si è riunita per un pranzo nella villa di Macherio dopo la cerimonia religiosa. La notizia ovviamente è stata accolta dal parentado con grande gioia ed entusiasmo, soprattutto da Silvio Berlusconi, che diventerà nonno per la quindicesima volta.

Anche questa volta, a lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, che ha fotografato i momenti salienti del battesimo del bimbo. Non si sa ancora il sesso del bebè in arrivo, né quando nascerà: è chiaro che la coppia, da sempre molto riservata, voglia vivere questo momento nel massimo riserbo, lontano dalle luci dei riflettori. Per conoscere i dettagli ci sarà sicuramente tempo: intanto Luigi, Federica e il piccolo Emanuele Silvio sono al settimo cielo e non vedono l’ora di iniziare la loro vita in quattro.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, il loro amore

Si sono conosciuti durante una serata trascorsa con amici, in un famoso locale milanese, mentre frequentavano la Bocconi di Milano: per Luigi e Federica è stato un colpo di fulmine e da quando è sbocciato l’amore non si sono più lasciati.

La loro storia d’amore, solida e duratura, ha dovuto attendere 9 anni prima di fare il grande passo: la proposta, così come aveva rivelato in anteprima il settimanale Chi, era arrivata nel dicembre 2019. Federica Fumagalli aveva ovviamente accettato con grande gioia di convolare a nozze, ma la cerimonia, inizialmente programmata per l’estate 2020, era stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito anche il nostro Paese.

Luigi e Federica hanno dovuto attendere, ma il giorno più bello era arrivato anche per loro: hanno pronunciato il fatidico sì il 7 ottobre 2020 a Milano, con una cerimonia blindatissima alla quale hanno preso parte solo pochi e selezionatissimi invitati. Da allora però non hanno perso tempo: a pochi mesi dalle nozze, per la precisione a febbraio del 2021, i due avevano annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, Emanuele Silvio, chiamato così in omaggio al nonno paterno.

Oggi sono pronti ad accogliere un altro bebè: adesso non resta che aspettare di scoprire se sarà un altro maschietto o una femminuccia.