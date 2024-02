Alquanto sorprendente la decisione di Veronica Lario di prendere parte a un programma televisivo. È tornata a farsi intervistare, accettando l’invito di Sky Tg24, che l’ha avuta ospite del dinner talk A cena da Maria Latella.

Una puntata che farà di certo parlare molto, in onda venerdì 1 marzo alle ore 21.00. Uno sguardo al suo passato ma soprattutto al futuro. L’ex moglie di Silvio Berlusconi non si è tirata indietro quando si è trattato di rispondere a quesiti su quella che è stata la relazione più importante della sua vita, con uno degli uomini più importanti d’Italia. Al tempo stesso, però, si è concentrata sul mondo dell’intelligenza artificiale. Per quanto sorprendente, infatti, si è cimentata in questo ambito, investendo in una start up.

Il dolore dopo il divorzio

La scelta di divorziare da Silvio Berlusconi non è stata di certo semplice, anzi. Veronica Lario poteva facilmente immaginare il tipo di tempesta nella quale si sarebbe ritrovata. Ha descritto gli anni successivi come un’altalena. In alcuni momenti ha tentato di ricongiungersi con la sua famiglia. In altri, invece, perdeva le speranze in merito a questo scenario.

È stata molto vicina ai suoi figli, ha spiegato, vivendo un susseguirsi di vicende familiari: “I momenti sono stati tutti belli, per la vicinanza della mia famiglia e dei miei figli. La parte peggiore è stata non poter partecipare alle loro lauree. In due eravamo troppi”.

Gli anni trascorsi al fianco dell’ex premier Silvio Berlusconi hanno spinto alcuni a supporre che lei custodisse dei segreti. Nel corso dell’intervista si è però definita una “donna non ricattabile”. Non ha informazioni particolari su quello che è stato il passato dell’ex cavaliere. Può parlare liberamente del suo passato, senza remore.

La lotta in tribunale

Fronteggiare un personaggio potente come il suo ex marito, vuol dire anche avere dinanzi un certo tipo di stampa. Lo ha spiegato Veronica Lario nel corso di A cena da Maria Latella. È stata definita “velina ingrata” da alcuni, nel momento in cui “la sentenza di Milano ha negato i miei diritti”. Ben dieci anni della sua vita in cui si è sentita con un riflettore puntato contro e vessata.

Ha subito le cattiverie scritte e pronunciate da più fronti, senza reagire. Qualcosa che un po’ ci riporta alla mente le parole di Melissa Satta, che si è stancata di subire il gioco condotto da alcuni media, contrattaccando.

Fonte: IPA

Quando però dall’altra parte non c’è un “semplice” interesse morboso legato al gossip, bensì un interesse (lascia intendere Lario), “combattere è difficile, soprattutto quando stampa e potere sono legati. Ho imparato fin dall’inizio a fare un passo indietro”.

C’è chi la ritiene una miliardaria, ma non c’è nulla di più distante dalla realtà. Non vive in strada, certo, ma il lusso sfrenato che qualcuno ipotizza non le appartiene: “Ho rispettato la sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto. Oggi sono una persona normale, un’imprenditrice. Concluso questo momento complesso, mi sono chiesta come ricominciare, per la mia vita e per delle scelte personali. Pensavo non ci fosse più nulla per me. Ho pensato che il potere aveva vinto, ma poi ci ho provato”.