Luigi Berlusconi papà, Federica Fumagalli ha partorito: il nome scelto per il bebè

Il piccolo si chiama infatti Emanuele Silvio, in omaggio al nonno paterno che accoglie un nuovo nipote dopo i tanti già avuti e quello di Barbara in arrivo.

La coppia si è conosciuta 10 anni fa, quando entrambi frequentavano la Bocconi. Luigi, infatti, è laureato in Economia mentre Federica è laureata in Giurisprudenza. Il neo-papà porta un nome importante. È infatti il quinto figlio di Silvio Berlusconi e il terzo avuto dalla seconda moglie, Veronica Lario.

Luigi e Federica Fumagalli si sono sposati il 7 ottobre 2020 con una cerimonia meravigliosa alla Basilica di Sant'Ambrogio, che hanno però voluto tenere intima. Alla celebrazione delle nozze hanno partecipato solo i familiari più stretti e i testimoni.

Dopo il matrimonio, la famiglia Berlusconi-Fumagalli accoglie il nuovo arrivato con grande gioia e con tanti cuginetti con cui giocare. È infatti il tredicesimo nipote di Silvio Berlusconi.

A pochi giorni dal parto, Federica Fumagalli è comparsa in uno scatto dolcissimo con la cognata Barbara Berlusconi, in cui entrambe hanno mostrato i pancioni in crescita. Per la figlia del Cavaliere, si tratta della quinta gravidanza. È incinta di un maschietto, anche se ha dichiarato di desiderare ardentemente una femmina dopo tanti maschi in famiglia. La sorte non è stata dalla sua parte, ma il suo piccolo sarà sicuramente bello e sano.

Casa Berlusconi pullula di nipoti. La maggiore Marina è mamma di Silvio e Gabriele, mentre Pier Silvio - compagno di Silvia Toffanin - è papà di Lucrezia Vittoria, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Eleonora ha avuto Riccardo e Flora, mentre Barbara ha già Edoardo, Francesco Amos, Alessandro e Leone.

Una nuova nascita è sempre sinonimo di grande gioia. Federica e Luigi, tuttavia, hanno voluto tenere la loro famiglia lontana dai riflettori e godersi quel pizzico di normalità che tutti vanno cercando nonostante siano dei personaggi noti al pubblico, anche per i nomi che portano. L'Università Bocconi di Milano è stato il loro primo luogo d'incontro ed è da lì che è partito tutto, con un amore che dura da oltre 10 anni. Intanto, un grande benvenuto a Emanuele Silvio!