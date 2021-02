Luigi Berlusconi diventa papà: la moglie Federica Fumagalli è incinta

editato in: da

È trascorso davvero pochissimo tempo da quando hanno pronunciato il fatidico sì, e la famiglia già si allarga. Luigi Berlusconi, ultimogenito di Silvio e Veronica Lario, e sua moglie Federica Fumagalli accoglieranno presto il loro primo figlio, dal momento che lei è in dolce attesa.

La notizia arriva dal settimanale Chi, ed è una vera sorpresa: Luigi e Federica sono sempre stati molto riservati, ma in questa occasione hanno fatto un piccolo strappo alla regola per annunciare il lieto evento. A quanto pare, la Fumagalli sarebbe appena entrata nel quarto mese di gravidanza, quindi il piccolo dovrebbe nascere all’inizio dell’estate. Nessun indizio sul sesso del futuro erede Berlusconi, né tantomeno sul nome che i genitori potrebbero aver già scelto. Per tutto questo c’è ancora tempo, ed è facile immaginare che i due coniugi vogliano vivere questo momento nel massimo riserbo, lontani dalle luci dei riflettori.

Luigi ha una laurea in Economia alla Bocconi di Milano e lavora da tempo in ambito finanziario, mentre sua moglie si occupa di pubbliche relazioni e di eventi, sebbene si sia laureata in Giurisprudenza presso la medesima università. Stando alle pochissime notizie che la coppia ha mai rilasciato, i due si sarebbero conosciuti durante una serata trascorsa con amici, in un famoso locale milanese. Un colpo di fulmine, quindi una storia d’amore durata ben 9 anni, prima di arrivare al matrimonio.

La proposta, così come aveva rivelato in anteprima il settimanale Chi, era arrivata nel dicembre 2019 e la Fumagalli aveva prontamente accettato di convolare a nozze. Tuttavia, la cerimonia inizialmente programmata per l’estate 2020 è stata rimandata, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Pur cercando di tenere la loro vita privata lontana dai flash dei paparazzi, qualche indiscrezione sul matrimonio aveva continuato a circolare – d’altronde, impossibile nascondere le pubblicazioni necessarie per la celebrazione.

Luigi e Federica Fumagalli si sono sposati il 7 ottobre 2020 a Milano, con una cerimonia blindatissima alla quale hanno preso parte solo pochi e selezionatissimi invitati. E adesso, a pochi mesi di distanza, sono pronti ad accogliere un bebè. Silvio Berlusconi diventa così nuovamente nonno – il Cavaliere ha già diversi nipoti, tra cui i figli di Pier Silvio e Silvia Toffanin. Probabilmente, nelle prossime settimane scopriremo se la famiglia Berlusconi appenderà un fiocco rosa o azzurro.