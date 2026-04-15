Luigi Berlusconi, la moglie Federica Fumagalli incinta per la terza volta: l’indiscrezione

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IPA Luigi Berlusconi

Sono belli, famosi ma molto riservati. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono una coppia ormai da anni ma hanno preferito sempre battere la strada della riservatezza ma adesso, quel nucleo familiare così solido e lontano dalle ostentazioni si prepara a vivere una nuova gioia: secondo le ultime indiscrezioni, la famiglia sarebbe in procinto di allargarsi ulteriormente con l’arrivo del terzo figlio.

Luigi Berlusconi, la moglie Federica Fumagalli di nuovo incinta

La notizia è stata lanciata dal settimanale Chi, che nel suo ultimo numero conferma la dolce attesa della coppia. Secondo quanto riportato dal settimanale, la gravidanza sarebbe stata tenuta riservata per diversi mesi, condivisa inizialmente solo con la cerchia ristretta degli affetti più cari. “Un segreto che hanno custodito per mesi, confidandolo solamente agli amici più stretti. Ma oggi la dolce attesa è confermata”, riferisce la rivista di cronaca rosa.

Il racconto giornalistico è accompagnato da alcune istantanee scattate a Parco Sempione, a Milano, durante una tranquilla domenica pomeriggio. Nelle immagini, Luigi e Federica appaiono immersi nella quotidianità: una passeggiata informale che, agli occhi più attenti, ha svelato i segni inequivocabili della terza maternità dell’imprenditrice. La nascita del bebè sarebbe prevista per l’estate, portando un nuovo fiocco da appendere all’ingresso in casa Berlusconi durante la bella stagione.

La famiglia si allarga: da Emanuele Silvio a Tommaso Fabio

Per Luigi Berlusconi, 37 anni e figlio minore dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, la paternità sembra essere diventata la missione più importante. La coppia ha già due bambini: Emanuele Silvio, nato nel luglio 2021, e Tommaso Fabio, arrivato nell’ottobre 2022.

Pare inoltre che Luigi sia un “papà-modello”, profondamente coinvolto nella crescita e nell’educazione dei suoi figli. L’arrivo di un terzo bambino, a breve distanza dai primi due, conferma la volontà della coppia di costruire una famiglia numerosa e unita, radicata in quei valori di coesione che hanno sempre identificato il loro legame.

Un amore nato tra i banchi dell’università

La storia tra Luigi e Federica non è il frutto di un incontro mondano, ma risale agli anni della formazione. I due si sono conosciuti nel 2011 all’Università Luigi Bocconi di Milano, dove entrambi studiavano. Galeotta fu una serata tra studenti: un incontro fortuito che ha dato il via a una relazione decennale, culminata nelle nozze celebrate nel 2020.

Nonostante il cognome importante, Luigi ha sempre mantenuto un profilo basso, concentrandosi sulla carriera professionale. Laureato in Economia e Finanza, siede oggi nel consiglio d’amministrazione di Fininvest e gestisce diversi investimenti nel campo dell’innovazione. Federica Fumagalli, dal canto suo, ha seguito un percorso altrettanto solido: laureata in Giurisprudenza, è oggi un’affermata imprenditrice nel settore della comunicazione e dei grandi eventi.

Pur vivendo in una condizione di indubbio privilegio, hanno scelto di non fare della loro intimità un bene pubblico, centellinando le apparizioni e preferendo la semplicità di una domenica al parco alla mondanità più esasperata. Con l’arrivo del terzo erede in estate, questa coppia così equilibrata si appresta a scrivere un nuovo, emozionante capitolo della propria storia, confermandosi come un esempio di stile e solidità affettiva malgrado i tempi difficili che stiamo vivendo.