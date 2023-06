Un addio lunghissimo, al quale hanno partecipato centinaia di persone. I funerali di Stato per Silvio Berlusconi , morto il 12 giugno al San Raffaele di Milano, sono celebrati in Duomo il 14 giugno 2023 alle 15 e hanno visto la partecipazione di moltissimi volti della politica, dello spettacolo e dello sport. Presente anche il Principe di Monaco Alberto II , che aveva annunciato la sua partecipazione attraverso un comunicato ufficiale. A destra del feretro siedono i 5 - e amatissimi -, già riuniti per le esequie private ad Arcore : Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.