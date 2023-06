Iva Zanicchi: “Silvio Berlusconi? Devo tutto a lui in tv. Non diceva mai no”

Fonte: IPA Silvio Berlusconi con le star della tv di ieri e di oggi

Iva Zanicchi è tra i tanti amici di Silvio Berlusconi, presenti ai suoi funerali celebrati nel Duomo della sua Milano. A noi ha voluto lasciare un particolare ricordo del Cavaliere e la parola che più spesso ha usato per definirlo è “generosità“, tra le tante altre cose che è stato (leggi anche il ricordo di Stella Pende).

Il ricordo di Iva Zanicchi

Televisivamente parlando, devo tutto a lui perché sono nata nelle sue Reti. È stato lui a volermi, quando facevo solo la cantante. Mi ha detto: ‘Prova, prova’… Ha insistito e poi ho fatto per dodici anni “Ok, il prezzo è giusto!”. Mi è sempre stato vicino, era un uomo estremamente generoso. Questo lo hanno detto tutti, ma è la verità. Se andavi da lui e umilmente chiedevi, non diceva mai no a nessuno. Era di una generosità che non ho mai trovato in nessuna altra persona. Poi quello che ha fatto è lì da vedere.

Iva Zanicchi e la televisione di Silvio Berlusconi

Siamo a metà degli anni Ottanta quando Iva Zanicchi viene consacrata in tv anche come conduttrice. L’Aquila di Ligonchio è più che una affermata cantante, ha già alle spalle decenni di carriera e svariate partecipazioni al Festival di Sanremo, oltre a diversi programmi televisivi. Ma la svolta arriva grazie a Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023 a 86 anni, che, come ci ha raccontato la stessa Zanicchi poco prima di partecipare ai funerali del Presidente Berlusconi, ha insistito nell’affidarle la conduzione di un programma.

Il debutto alla conduzione di Iva avviene con lo show Facciamo un affare, ereditando il testimone da Walter Chiari. Poi arriva Ok, il prezzo è giusto! dove sostituisce Gigi Sabani nel 1987. Resta al timone della trasmissione fino al 30 giugno 2000 – tranne per una breve interruzione nel 1999 – conducendo quindici diverse edizioni (una per anno, più un’altra estiva nel 1989 e una speciale in prima serata nei primi mesi del 1992) per un totale di quasi 3 000 puntate, a dimostrazione dell’enorme successo riscontrato tra il pubblico.

Da allora la carriera televisiva della Zanicchi ha spiccato il volo, senza però rinunciare a cantare. Nel 1991 viene affidata a lei la conduzione di Estate 5, primo programma televisivo di Canale 5 a essere trasmesso in diretta. Dal 1993 al 1995 è ospite fissa del varietà Buona Domenica dove vi ritorna tra il 1998 e il 2000.

In anni più recenti è stata opinionista del Grande Fratello, dell’Isola dei Famosi; è stata membro della giuria in All Together Now, Tu si que vales, Speciale Uomini e Donne – Le olimpiadi della Tv, solo per citare alcune delle trasmissioni più celebri cui ha preso parte. Senza contare le serie tv cui ha preso parte, come L’Odissea e Caterina e le sue figlie.