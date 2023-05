Iva Zanicchi su Instagram dopo l’incidente: “Ho subito un intervento”. Come sta

Fonte: IPA Iva Zanicchi parla dell'intervento dopo la caduta dalle scale

Iva Zanicchi è tornata su Instagram per aggiornare amici e fan sulle sue condizioni di salute. L’Aquila di Ligonchio aveva destato parecchia preoccupazione dopo aver annunciato di essere caduta dalle scale dopo l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato, incidente che l’ha costretta dapprima a restare immobile a letto e poi a subire un intervento.

Iva Zanicchi torna su Instagram dopo la caduta dalle scale

Una brutta caduta dalle scale ha costretto la cantante 83enne a restare immobile a letto per diversi giorni. Era stata la stessa Iva Zanicchi a parlare dell’incidente domestico lo scorso 25 aprile con un video su Instagram che – dobbiamo ammetterlo – ha fatto prendere a tutti un bello spavento. “È un’immagine un po’ insolita, scusate, non vorrei spaventarvi – esordiva con la sua consueta ironia -. Sono caduta dalle scale, una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato”.

Tutto era accaduto dopo l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda il 22 aprile, nuovo impegno televisivo dell’Aquila di Ligonchio seguito alla partecipazione a Ballando con le Stelle con Milly Carlucci. Qui ha dato prova di essere una vera forza della natura nonostante non sia più una ragazzina. Ma in fondo si è giovani nell’animo e l’amatissima Iva nazionale lo dimostra a ogni sua apparizione in tv. Nello show del sabato sera si è messa in gioco, ha regalato grandi risate e anche qualche momento emozionante, tutto sempre con un unico comune denominatore: essendo sé stessa, al di là delle critiche infelici e spesso gratuite.

Dopo poco più di due settimane, la Zanicchi è tornata su Instagram e – come promesso – ha aggiornato amici e fan sulle sue condizioni di salute. Gli stessi che non hanno perso occasione per farle sentire tutta la loro vicinanza e per darle sostegno in un momento tanto delicato. “Amici e amiche, grazie perché ho ricevuto una manifestazione di così grande affetto e amore che non mi sarei mai aspettata“, ha esordito nel videomessaggio

Come sta Iva Zanicchi dopo l’intervento in ospedale

Una caduta – anche apparentemente innocua – può essere pericolosa per chiunque, specialmente per una signora di 83 anni. Iva Zanicchi sta pagando le conseguenze del suo incidente domestico e, come lei stessa ha spiegato su Instagram, ha dovuto subire un intervento alla schiena.

“Ho subito un intervento, avevo rotto una vertebra – ha detto -. Sembra che sia andato tutto bene, bisogna sopportare un po’ il dolore, ma ci si può convivere”. Com’è ovvio in questi casi, la cantante deve stare a riposo, motivo per il quale si muove su una sedia a rotelle ma non ha perso un briciolo del suo entusiasmo e non vede già l’ora di rimettersi in piedi e tornare a ballare, come faceva a Ballando con le Stelle: “Presto sarò in piedi, cantare canto già, ballerò anche!”.

“Bisogna sempre pensare positivo perché sono viva”, aveva detto subito dopo l’incidente. E noi non possiamo far altro che ammirare tutta la carica e l’entusiasmo di cui Iva Zanicchi si fa sempre portavoce, artista amatissima e anche d’esempio per le over e le giovanissime che la seguono con affetto.