IPA Iva Zanicchi

Tra gli artisti ospiti di Cornetto Battiti Live, il grande concerto di Molfetta condotto da Ilary Blasi e Alvin, c’era anche Iva Zanicchi che, come sempre, si è fatta notare. L’aquila di Ligonchio è stata vittima di un infortunio proprio quando era il suo momento di esibirsi, ma tenace come sempre la diva non si è fatta fermare e, nonostante il dolore, ha incendiato il palco pugliese.

Iva Zanicchi si fa male ma non molla

All’intervista che anticipa l’esibizione, Iva Zanicchi si è presentata di fronte ad Alvin a piedi scalzi. Non si è trattato, però, di uno modo per sfoggiare la pedicure rosso fuoco, né di una scelta di stile da figlia dei fiori. Iva ha dovuto togliere le scarpe perché, pochi minuti prima, si era fatta male a una caviglia. L’infortunio, però, non l’ha fermata e la cantante di Come ti vorrei ha scelto di salire comunque sul palco e portare a termine la propria performance.

Zanicchi si è esibita in Dolce far niente, la scanzonata hit in collaborazione con A-Clark e Vinny. Coperta da un vivace completo rosso come le unghie dei piedi, l’artista ce l’ha messa tutta. Ha cantato (naturalmente), ha percorso il grande palco da un polo all’altro ed è finita persino a ballare. “Mi sono slogata un piede ma non me ne frega niente” ha affermato a canzone finita e, mentre il team di Cornetto Battiti Live la attendeva preoccupato per condurla al pronto soccorso più vicino, lei si è persino presa il tempo di una seconda canzone fuori programma, intonando Zingara insieme al suo pubblico.

Dolce far niente, il tormentone di Iva

Forse, a dare la grinta a Iva è anche la vicinanza ai giovani A-Clarke e Vinny, i dj e producer con i quali l’icona della musica italiana firma la sua ultima canzone, la leggera e disimpegnata Dolce far niente. Si tratta di un brano dai ritmi afro-house che ha conquistato Zanicchi fin dal primo ascolto. Seppur il suo stile sia classico e ben impostato, stavolta la cantante si è lasciata andare, prestando la sua voce a qualcosa di diverso. “È una canzone leggera, carina per l’estate e spero che piaccia ascoltandola anche sulle spiagge” ha commentato al momento del lancio, raccontando che si è “divertita” tantissimo nel registrarla e, in seguito, nel portarla in giro per l’Italia assieme ai due simpatici compagni.

Il successo di Cornetto Battiti Live 2025

Il piccolo incidente di Iva Zanicchi è soltanto l’ultimo degli episodi che hanno reso scoppiettante, anche dietro le quinte, quest’edizione di Cornetto Battiti Live. Dalla lite per un’ex tra cantanti rivali in amore al grande spavento di Sarah Toscano, lo show di Molfetta è stato uno dei successi di quest’estate.

Lo confermano i dati auditel che segnalano Battiti Live come uno dei programmi più visti nella prima serata di Canale 5 – dopo l’imbattibile Temptation Island per lo meno. Basti pensare che la puntata del 22 luglio ha conquistato quasi 8 milioni di spettatori complessivi, nonostante la niente affatto breve durata dello show. Una vera rivincita per Ilary Blasi dopo l’esclusione dall’Isola dei Famosi e il flop del reality The Couple. Che il successo dello show convinca Pier Silvio Berlusconi e farla rientrare nella serie A dell’emittente?