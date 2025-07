Battiti Live 2025, “lite tra due cantanti per colpa di una ex”

Ufficio Stampa Mediaset Alvin e Ilary Blasi a Battiti Live

Malumori e discussioni nel backstage di Battiti Live 2025, l’evento musicale in onda su Canale 5 dal prossimo 7 luglio. Le puntate sono state registrate nei giorni scorsi e pare che non tutto sia filato liscio tra i cantanti presenti all’evento, condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi con la collaborazione di Alvin e Nicolò De Devitiis.

Lite tra due cantanti al Battiti Live 2025

Stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, a Battiti Live “due famosi cantanti italiani sono stati visti discutere animatamente poco prima di salire sul palco”. Pare che la tensione “sia nata da un presunto flirt di uno dei due con un’ex del collega ma c’è chi dice che la lite sia scoppiata solo per questioni di ego e ordine di scaletta. Fonti vicine alla produzione parlano di un clima tesissimo”.

Al momento non è chiaro di chi si tratti ed è difficile individuare i protagonisti di questa nuova faida visto che moltissimi cantanti si sono alternati sul palco durante la manifestazione canora, registrata nei giorni scorsi in Puglia. Per ora nessun commento neppure da Ilary Blasi, riconfermata alla guida di Battiti Live dopo il flop di The Couple.

L’ex moglie di Francesco Totti si è detta contenta di questa conduzione: “Ho sempre amato i programmi estivi e la musica mi mette allegria. C’è qualcosa di magico nel presentare su un palco all’aperto con davanti un palco, la gente e dei tramonti spettacolari”. In passato la Blasi ha condotto Top of the Pops, Festivalbar e anche il Festival di Sanremo.

Il ritorno in tv di Battiti Live

Dopo il successo dell’edizione 2024, Battiti Live torna in tv su Canale 5. Le cinque serate sono state registrate lo scorso giugno a Molfetta, in Puglia.

A tenere le redini di questa 23ª edizione, la conduzione di Ilary Blasi con Alvin e Nicolò De Devitiis, che sarà anche il conduttore di Extra Battiti-Summer Time, il nuovo format di Italia 1 per raccontare con ironia e leggerezza il cuore pop di Battiti, i momenti di svago tra gli artisti e tutte le curiosità dell’estate.

Battiti Live 2025 porterà in scena i big della musica italiana e internazionale, le hit che faranno da colonna sonora all’estate 2025, le nuove promesse esplose quest’anno e i fenomeni virali che fanno ballare generazioni diverse. Un mix reso ancora più coinvolgente da una produzione spettacolare: un palco largo 32 metri, con oltre 650 proiettori e 390 metri quadri di led ad alta risoluzione, e le coreografie di un corpo di ballo di primo livello che trasformeranno ogni esibizione in show.

Sul palco, solo per citarne alcuni: Alessandra Amoroso, Fedez, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Annalisa, Alfa, Negramaro, Serena Brancale. E poi: Bresh, Clara, Fred De Palma, Irene Grandi, Irama, Coma_Cose, Benji & Fede, Baby K, Bnkr44 e tanti altri.

“Dopo tanti giorni insieme, si è creato con tutti un legame speciale. Con Alvin siamo amici da vent’anni, posso prenderlo in giro e lui fa lo stesso con me. E ci siamo divertiti a stuzzicare anche Nicolò!”, ha raccontato Ilary.

“Quest’anno c’è un bel mix di generazioni musicali sul palco, e ho notato che i giovani lavorano con impegno e passione”, ha aggiunto Alvin. “È stata una settimana bellissima, essere qui è un sogno che si avvera”, ha concluso De Devitiis.