Cornetto Battiti Live, le pagelle del 4 agosto: Ilary e Alvin, c’è feeling (8), la rivincita di Sarah Toscano (9)

IPA Ilary Blasi

Giunge al suo termine l’appuntamento musicale di Cornetto Battiti Live 2025, il grande concerto che ha lo splendido lungomare di Molfetta a far da cornice. Tra il susseguirsi di scoppiettanti esibizioni canore – da Gigi D’Alessio a Coez – i conduttori Ilary Blasi e Alvin sono sempre più a loro agio sul palco, dimostrandosi i perfetti padroni di casa. Le pagelle della serata in onda lunedì 4 agosto nella prima serata di Canale 5.

Ilary Blasi e Alvin, che coppia. Voto: 8

Quello tra Ilary Blasi e Alvin sembra un rapporto ben più che professionale. I due, già insieme all’Isola dei Famosi, dimostrano un feeling invidiabile. Tra loro c’è complicità e intesa, si punzecchiano e prendono in giro, si passano la palla con grande naturalezza e fanno da spalla l’una all’altro come un duo ben navigato. Lo stile di Blasi non piacerà ai vertici medici (che le hanno tolto prima l’Isola e poi anche The Couple), ma si rivela sicuramente vincente in un contesto spensierato e festoso come quello di Cornetto Battiti Live.

Ma c’è un ma. Peccato per i look. Non ci dilungheremo sul completo bianco gelataio di Alvin, forse un omaggio allo sponsor dell’evento. Non possiamo esimerci, tuttavia, da biasimare le scelte di Ilary che, puntata dopo puntata, non ne ha azzeccata una. La lunga gonna in pelle di questa sera ha un’aria cheap, il bomber forzatamente tenuto calato sulle spalle che senso ha, per non parlare infine degli infiniti giri di perle finte al collo, arrivati direttamente da una capsula del tempo del 2007.

Sarah Toscano stavolta non sbaglia. Voto: 9

Nel corso dell’episodio precedente di Battiti Live 2025, Sarah Toscano era stata protagonista di un inatteso e ormai virale siparietto. Spaventata dall’imprevista colonna di fumo sul palcoscenico, la giovane cantante ha improvvisamente smesso di cantare, per poi lasciarsi andare a un’irrefrenabile ridarella, incapace di riprendere l’esibizione. Stavolta, forse per evitare brutte sorprese, preferisce andare a cantare in mezzo al pubblico, ed è un successo.

Ad aiutare, forse, è anche la rassicurante presenza al suo fianco del più esperto Carl Brave, con cui duetta nella romantica hit Perfect. Compagno di tormentone e, così come da lei stesso raccontato a fine performance, anche esempio di vita. “È difficile trovare artisti così talentuosi e allo stesso tempo umili come lui” afferma l’ex allieva di Amici.

Alessandra Amoroso omaggia Serena Brancale. Voto: 10

“Una persona meravigliosa, con la quale ho scelto di passare un’estate speciale”: così Alessandra Amoroso presenta sul palco la collega “e amica” Serena Brancale. Il loro è il duo più focoso della stagione, sempre irrefrenabili, giocose, maliziose e sensuali. Si divertono e fanno divertire chi le ascolta. Ballano senza sosta e a guardarle non si riesce a star fermi. Non è di certo un caso che sia stata la loro Serenata la canzone scelta per far da sigla a quest’edizione di Cornetto Battiti Live. Bellissimi e in tema anche gli abiti scelti dalle cantanti. Total white morbido e senza spalline per Alessandra, un vestito a sirena per Serena che, ricoperta di glitter, sembra Jessica Rabbit in versione rosa salmone.

Iva Zanicchi scalza ma non si ferma. Voto: 8

Se Iva Zanicchi è sulla cresta dell’onda da mezzo secolo un motivo c’è. L’aquila di Ligonchio è una vera forza della natura e niente può fermarla. Qualche minuto prima di salire sul palco si fa male a un piede e lei che fa? Si toglie le scarpe e via a ballare a piedi nudi insieme al suo pubblico. Una vera icona.

“Mi sono slogata un piede ma non me ne frega niente” scherza con Ilary come se niente fosse, mentre l’aspetta un inevitabile e repentino viaggio al pronto soccorso. Il dolore non lo sente neppure e prolunga persino la propria performance cantando Zingara con una platea in visibilio. Iva dice che cantare con i freschissimi A-Clark e Vinny (che firmano la hit Dolce Far Niente) contribuisce a tenerla giovane e, a quanto pare, dice la verità. Più che giovane, invincibile.