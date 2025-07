IPA Sarah Toscano spaventata sul palco di Cornetto Battiti Live: cos'è successo

La lista degli artisti invitati a salire sul palco di Molfetta per il Cornetto Battiti Live 2025 è decisamente ampia. Tra loro ha trovato spazio anche Sarah Toscano. La giovane cantante è tra quelle più apprezzate dal pubblico, considerando anche l’età media. Nell’evento andato in onda lunedì 28 luglio, però, qualcosa è andato storto. Un bello spavento e poi tante risate incontrollate. Ecco cos’è successo.

Amarcord interrotta

Tutto sembrava andare per il meglio. Annunciata con grande entusiasmo e accolta con un boato, Sarah Toscano ha messo piede sul palco del Cornetto Battiti Live 2025 come fatto anche nelle altre serate.

Sicura di sé, ha iniziato a cantare la sua Amarcord, che ha portato a Sanremo 2025 e le è valsa il 17esimo posto. Non un risultato esaltante, certo, ma in netto contrasto con il successo radiofonico e digitale che ha avuto il brano. Decisamente più de La tana del granchio, Viva la vita e Quando sarai piccola che l’hanno preceduta di molto.

“Sai, però forse in un film, io con te non mi c’immagino. E sembra così démodé, però era magico. Cosa sei tu, un déjà vu. Mi sono solo illusa. Amarcord. Un…”. Ecco, qui le comunicazioni si sono di colpo interrotte.

No, Sarah Toscano non ha dimenticato le parole di uno dei suoi brani più famosi, ha semplicemente donato all’internet italiano un meme splendido. La sua espressione sta circolando attualmente sui social e quello screen resterà in giro per un bel po’, anche come GIF.

Sarah Toscano, spavento sul palco

Di fatto non si aspettava che l’organizzazione avesse previsto la violenta comparsa di due colonne di fumo. Si è così ritrovata al centro di questa particolare scelta scenografica, genuinamente spaventata.

Il suo momento di smarrimento è durato solo un attimo. Resasi conto infatti che non c’era nulla di cui avere paura, ha tentato di riprendere la canzone. Ha però iniziato a ridere di sé stessa, senza riuscire a fermarsi per qualche istante.

Intanto in sottofondo la sua voce proseguiva, quella registrata però. La base non si è mai fermata e lei, tra risate, nervosismo e folla che la osservava incredula, ha trovato il modo di ripartire, senza bucare l’aggancio: “E mi faccio tenerezza. Un velo di tristezza è l’unico vestito che ho”.

Il successo di Battiti Live

Uno dei tanti momenti che hanno reso questo Cornetti Battiti Live 2025 davvero emozionante. I commenti online si sprecano e sono tutti entusiasti. Generalmente si apprezzano gli artisti ma si va anche a caccia di situazioni impreviste e spontanee.

Basti pensare al siparietto con Cristiano Malgioglio. Ilary Blasi non si è lasciata sfuggire l’opportunità di divertirsi un po’: “Come sta tuo marito, il tuo futuro marito?”. Un po’ di risate tra i due conduttori e poi il grande applauso del pubblico.

Ecco la risposta del ciuffo più famoso della Tv italiana: “A Silvia Toffanin, la nostra adorata Silvia, non racconterò più niente. Perché ogni volta che lo faccio, succede qualcosa. Sempre di positivo, però”.