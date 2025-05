Cristiano Malgioglio, la rivelazione sul fidanzato Onur: “Lo sposo e gli lascio tutto”

Fonte: IPA Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha rivelato l’intenzione di sposarsi e il fortunato sarà proprio il fidanzato turco Onur, più giovane di lui di 40 anni. Il cantautore ha anche dichiarato di aver già deciso di lasciare la sua eredità al futuro sposo e di aver scelto anche la sua testimone di nozze: sarà Alessandra Celentano.

Cristiano Malgioglio sposa Onur: le nozze e l’eredità

Iconico a dir poco, Cristiano Malgioglio è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo televisivo, oltre che di quello musicale. Personaggio istrionico, ironico e dal talento innato, Cristiano non ha mai nascosto la sua voglia di vivere l’amore a pieno e, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha mostrato ancora una volta tutto il suo ingenuo candore dichiarando ai microfoni della nota trasmissione “Mi sposo, così gli lascio la mia eredità”.

L’intervista ha così preso una piega inaspettata con una rivelazione che ha colto tutti di sorpresa strappando un sorriso: 80 anni compiuti lo scorso 23 aprile, Malgioglio ha dichiarato candidamente di voler sposare il suo fidanzato Onur di appena 42 anni e di avere tutta l’intenzione di lasciargli la sua eredità.

Onur vive in Turchia al momento, dunque i due sono separati, ma solo fisicamente: Cristiano ha parlato diverse volte del grande amore che li lega, proprio ai microfoni di Silvia Toffanin, e pur non essendoci ancora una data ufficiale per le nozze, anche se Cristiano assicura che “Sarà prestissimo”, non ci sarebbero invece dubbi su chi sarà la sua testimone, ovvero Alessandra Celentano. I ben informati però sussurrano che il lieto evento potrebbe essere già il prossimo novembre.

Tuttavia Cristiano ha spento le speranze dei più che sognavano l’abito bianco dichiarando con la consueta autoironia: “No, non mi vestirò di bianco, forse di rosa shocking”, confermando ancora una volta il suo spirito audace e controcorrente.

Nel 2023, durante un’intervista, Malgioglio aveva dichiarato in merito ad un possibile matrimonio con Onur: “Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così”. Ma evidentemente qualcosa dev’essere cambiato e ora il cantautore sembra prontissimo a fare il grande passo.

Cristiano Malgioglio, l’amore per Onur annulla ogni differenza di età

La storia d’amore tra Cristiano Malgioglio e Onur, imprenditore turco di 42 anni, è iniziata circa 5 anni fa, nel 2020 quando Cristiano si trovava in Turchia. Quel giorno il cantautore si trovava in piazza Taksim, nel cuore di Istanbul, alla disperata ricerca di un tappeto con dei tulipani quando aveva incrociato lo sguardo di Onur per la prima volta. Galeotta fu dunque la visita al Gran Bazar di Istanbul che ha permesso a Cristiano di incontrare l’amore con la A maiuscola.

A raccontarlo è stato lo stesso cantautore che ha aggiunto poi anche ulteriori dettagli sulla loro relazione che sembra resistere nonostante la distanza. Onur infatti vive in Turchia dove gestisce una palestra con suo fratello e dunque tocca a Cristiano viaggiare tra Italia e Turchia per stare con il suo amore.

Un amore che però sembra essere più che solido visto che Onur è stato vicino al cantautore durante il periodo difficile dovuto affrontare per la morte della sorella. In quel frangente è stato l’imprenditore a venire in Italia per stare vicino al suo compagno. La relazione dunque sembra andare a gonfie vele e spesso Cristiano ama ricordare come è stato conquistato da Onur che, durante il loro primo incontro, gli regalò un mazzo di tulipani neri: tanto è bastato a Malgioglio per capire di aver incontrato l’anima gemella.