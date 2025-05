Onur, chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio

Fonte: IPA Cristiano Malgioglio

È una curiosa magia quella che accompagna da sempre Cristiano Malgioglio. Sarà per il suo estro inconfondibile, per la voce e le parole che ha attraversato generazioni, o per quello sguardo ironico e malinconico che racconta più di tutto. E così, a qualche giorno dalla finale di Amici 2025, le luci della ribalta tornano a posarsi sulla sua sfera più intima. Oggi, accanto a Cristiano Malgioglio, c’è Onur. Un nome che suona esotico, un volto ancora riservato, ma già protagonista di una storia d’amore che ci affascina.

Chi è Onur, l’uomo che ha conquistato Malgioglio

Si sono conosciuti nel 2020, in un luogo suggestivo e pieno di colori: il Gran Bazar di Istanbul. È lì che Cristiano Malgioglio ha incrociato per la prima volta lo sguardo di Onur, un uomo turco di 40 anni più giovane di lui, che di professione gestisce una palestra insieme al fratello. Un incontro che sembra uscito da un romanzo, e che invece è diventato realtà, sebbene ancora avvolta da una grande discrezione.

Onur non è un volto noto, e forse proprio per questo genera subito curiosità. La sua presenza resta lontana dai riflettori, protetta dal rispetto che Cristiano Malgioglio nutre per la propria privacy. Dopo un periodo trascorso in Italia, oggi Onur vive stabilmente a Istanbul, e proprio lì i due si incontrano, lontani dal clamore mediatico. “Oggi sono felice, ho una storia, ma finirà sicuramente”, aveva confidato l’artista a margine della sua partecipazione a Sanremo 2025. Ma intanto quell’amore va avanti, e a novembre 2025 pare che abbiano deciso di sposarsi. A officiare il tutto, un dettaglio da non trascurare, ci sarà come testimone nientemeno che Alessandra Celentano.

Gli amori di Cristiano Malgioglio

Chi conosce Cristiano Malgioglio sa che la sua vita sentimentale è sempre stata un viaggio, spesso senza mappa ma sempre pieno di sorprese. Dai primi amori alla maturità, l’autore di alcune delle più belle canzoni italiane ha vissuto relazioni con uomini più giovani, spesso provenienti da culture diverse. Prima di Onur, si è parlato di Furkan, un nutrizionista turco che nel 2024 aveva 39 anni. Qualcuno ipotizza che siano la stessa persona, ma il diretto interessato non ha mai confermato.

Dietro la maschera dell’uomo di spettacolo, però, c’è una sensibilità profonda. “Le mie grandi storie le ho sempre chiuse io per non soffrire”, ha detto. Un’affermazione che rivela una fragilità che però non ha mai nascosto, malgrado la chiara volontà di apparire sempre al meglio per il suo pubblico. “Sul palco sono pazzesco”, ha detto in più di un’occasione, ricordando che per lui il lavoro è tutto. E l’uomo che oggi, nonostante le paure, ha scelto di credere ancora nell’amore.

Il matrimonio previsto per novembre 2025, più che un evento mondano, appare come un gesto di concretezza che ribalta quello che Malgioglio aveva dichiarato qualche anno fa: “Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così”, aveva dichiarato. Ma pare che le cose siano cambiate rapidamente e che siano finalmente pronti per il grande passo.