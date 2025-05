Cristiano Malgioglio si sposa, l’annuncio nello speciale di Verissimo per Amici

Fonte: Ansa Cristiano Malgioglio

A volte bastano poche parole per riempire la scena. E se a pronunciarle è Cristiano Malgioglio, allora la parole non sono mai solo parole. Durante lo speciale di Verissimo dedicato ad Amici, il paroliere più glam chic della tv italiana ha sganciato una notizia che ha fatto più rumore del televoto in finale: “Mi sposo a novembre”, ha detto senza preoccuparsi del preavviso.

L’annuncio è arrivato a margine delle anticipazioni emerse dalle registrazioni della puntata del talk show di Silvia Toffanin dedicato al talent di Maria De Filippi, che ogni anno si ripete come da tradizione, e che avrebbe lasciato il pubblico letteralmente interdetto. Cosa dire di fronte all’amore? Assolutamente niente, solo assistere al nuovo capitolo della vita scintillante dell’amato giudice del talent di Canale5.

Cristiano Malgioglio si sposa, chi è il futuro marito

Certo, il futuro sposo non si è presentato con fanfara e luci da passerella. Sappiamo che è turco, che vive a Istanbul, che ha 40 anni in meno di lui e che non ama andare in discoteca. Sembra l’inizio di una delle dezi di Mediaset, un po’ Terra Amara e un po’ Tradimento, ma è solo la vita di Cristiano Malgioglio. E lui, l’amore, l’ha trovato davvero.

Non c’è bisogno foto patinate o paparazzi appostati. Basta sapere che è un amore sincero, che ha resistito al tempo e che è uno di quelli che ti aspetta mentre tu sei in giuria a Amici a discutere di armonia vocale e talenti da custodire. Uno che non ha bisogno di apparire per esserci. E se non è romanticismo questo, poco ci manca.

Chi sarà la testimone di nozze

A rendere l’annuncio ancora più sensazionale ci ha pensato il nome della testimone di nozze, che è quello di Alessandra Celentano. Un matrimonio quindi benedetto dalla regina del plié severo, con lo sguardo da inquisizione spagnola e l’animo di chi ama profondamente, anche se non sempre lo dimostra.

Sarà la temibile Maestra a portarlo all’altare e già ce lo immaginiamo: lui in completo glitter, lei in nero monacale, entrambi in perfetta sintonia. C’è da scommettere che nemmeno le bomboniere sfuggiranno al suo giudizio. Ma Malgioglio, da par suo, saprà tenerle testa. In fondo, se c’è un’arte che conosce bene, è quella del contrappunto.

La nuova vita di Cristiano Malgioglio

Chi lo conosce da sempre sa che Cristiano Malgioglio è molto più di un volto televisivo. È una figura pop, certo, ma anche un autore raffinato, una penna che ha scritto pagine meravigliose della musica italiana. E ora, a 80 anni appena compiuti, aggiunge nuovi versi alla sua canzone più personale.

Non sappiamo come sarà il ricevimento, ma possiamo già immaginarlo: un tripudio di colori, amici sinceri, e forse anche un momento in cui Malgioglio si emoziona davvero, lasciandosi finalmente andare a qualcosa di più intimo, come fa ogni tanto in TV tra una risata e un giudizio preciso costruito con grande competenza. Perché dietro ogni occhiale oversize – che lui porta con straordinaria eleganza – c’è un cuore che non ha mai smesso di crederci. E noi, da questa parte dello schermo, non possiamo che dire: Cristiano, era ora. E che sia amore, con tutto il glitter del caso.