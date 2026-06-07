Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 7 giugno: arrivano i Jalisse e Cristiano Malgioglio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Cristiano Malgioglio

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Da noi… A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che, ogni settimana, porta nel salotto di Rai1 tanti ospiti pronti a raccontarsi attraverso interviste e storie di vita ricchi di emozioni. Anche questa settimana sono attesi diversi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della televisione, pronti a raccontarsi a cuore aperto e…a ruota libera!

Ecco dunque tutti gli ospiti della puntata del 7 giugno.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 7 giugno

La stagione di Da noi… A ruota libera si avvicina al gran finale: domenica 7 giugno Francesca Fialdini torna su Rai 1 con il penultimo appuntamento della stagione, confermando una formula che negli anni ha conquistato il pubblico. Nel suo salotto si alterneranno come sempre alcuni dei volti più amati dal pubblico come ad esempio Cristiano Malgioglio ma anche i discussi Jalisse.

Tra gli ospiti più attesi ovviamente c’è proprio lui, Cristiano Malgioglio, reduce da una stagione televisiva particolarmente intensa che lo ha visto protagonista tra talent show e programmi di successo. Nel salotto di Da noi…A ruota libera ripercorrerà i momenti più importanti della sua lunga carriera, dagli esordi come autore di grandi successi della musica italiana fino alla popolarità conquistata sul piccolo schermo. L’occasione sarà utile anche per parlare del suo ultimo singolo, Amore di contrabbando, un brano dalle sonorità estive che mescola influenze latine e atmosfere mediterranee.

Spazio poi ai Jalisse, coppia artistica e nella vita composta da Alessandra Drusian e Fabio Ricci. A quasi trent’anni dalla vittoria al Festival di Sanremo con Fiumi di parole, i due continuano a essere tra i protagonisti più curiosi del panorama musicale italiano. L’intervista sarà l’occasione per ripercorrere la loro carriera e affrontare uno dei temi che più spesso li accompagna: le numerose esclusioni dal Festival negli anni successivi al trionfo.

Non mancherà inoltre uno sguardo ai loro progetti più recenti, tra cui il nuovo singolo Taratata.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Nel corso della puntata arriverà anche Elenoire Casalegno: modella, attrice e volto storico della televisione italiana, Elenoire racconterà il proprio percorso professionale, iniziato in giovane età e proseguito attraverso reality, programmi di intrattenimento e fiction di successo: insomma un’occasione per fare un bilancio di una carriera lunga e ricca di cambiamenti.

Ad affiancarla ci sarà il giornalista Marco Mazzocchi, con il quale si parlerà inevitabilmente di calcio e dei prossimi Mondiali 2026. Il torneo, organizzato tra Stati Uniti, Canada e Messico, rappresenta una svolta storica grazie all’allargamento a 48 squadre partecipanti e sarà anche un momento per riflettere sull’ennesima assenza dell’Italia dalla competizione e sul futuro della Nazionale.

Come da tradizione, la puntata si concluderà con una storia lontana dal mondo dello spettacolo ma ricca di fascino. A raccontarsi sarà Jasmine Leight Quan, una donna dal percorso decisamente fuori dagli schemi: dopo aver lavorato per anni a stretto contatto con tigri e grandi felini, occupandosi anche del recupero di animali provenienti dai circhi, ha scelto di trasferirsi in Italia e intraprendere una nuova avventura insieme alla sua inseparabile gatta Gigia.

Dalla loro esperienza è nato Zampe in viaggio, un libro che racconta spostamenti, incontri e il profondo legame che può nascere tra esseri umani e animali.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata del programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda domenica 7 giugno dalle 17.20. I telespettatori potranno vedere la puntata anche in live streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimarrà visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.