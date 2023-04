I 10 migliori film e serie tv sulla gravidanza

Mamma Blogger, stop. Annata 1977, stop. Razza Caucasica, come direbbero in un poliziesco americano, stop. Status pro-tempore molto incasinata, stop.

I film e le serie tv dedicate alla gravidanza e alla maternità sono tantissimi, e non c’è neo o futura mamma (e pure papà) che possa resistere a quella catarsi che solo la pellicola riesce a far scattare. Molti sono i grandi classici che ci hanno segnato all’idea della stessa della genitorialità, quando eravamo solo ragazze e ragazzi ed altre sono le nuove pellicole, dalle commedie a quelle più serie e introspettive, che hanno il potere di far sognare o riflettere.

Molti anni fa, lo ricorderete, tra le serie tv di enorme successo legate alla maternità, al rapporto mamma e figlia, una nota di merito era stata assegnata alla saga de Una mamma per amica. Una serie che ha mietuto molto vittime, fra quelle che oggi sono ormai mamme già navigate! Sempre sul rapporto intenso e conflittuale con la mamma, un grande classico (anche musicale) rimane Mama mia! , che ha fatto ballare, cantare ed emozionare figlie e madri di tutte le età.

Ogni epoca ed ogni generazione di genitori ha avuto le proprie storie, in versi, in prosa ed in pellicola. Il grande cinema e la tv raccontano da sempre la gravidanza e la maternità, percorrendo strade ed obiettivi diversi. Per cui, tante sono le proposte sul tema tra le quali scegliere, a secondo del proprio gusto e della fase della vita nella quale ci si ritrova.

Ciononostante non è semplice districarsi tra i tanti film legati alla maternità perché, al netto delle commedie più pure ed esilaranti, ci sono tante storie che potrebbero trasmettere qualche ansia alla mamma in attesa.

Molte sono storie legate alla depressione post parto o a gravidanze complicate, od anche a rapporti conflittuali tra i partner, quando le cose si complicano. Situazioni normali, storie comuni delle quali, forse, è meglio posticipare la visione.

Dal nostro elenco di film sulla maternità, per questo motivo, ne abbiamo voluto eliminare alcuni che raccontano episodi drammatici legati alla gravidanza, sebbene di tratti di opere di indiscutibile valore artistico. Abbiamo preferito offrirvi dei consigli più spensierati ma non meno attrattivi od interessanti.

Gli 8 migliori film dedicati alla gravidanza e alla maternità

Tra i film legati alla genitorialità che abbiamo visto, ne abbiamo selezionati 8 per voi. Mentre abbiamo scelto 2 serie tv per chi ama il tema, ma preferisce non consumarlo in un paio di ore, ma spalmarlo in più puntate o stagioni. Abbiamo scelto quasi tutte narrazioni simpatiche, che più facilmente strappano una risata senza essere comunque prive di spunti di riflessione:

Bridget Jones’s Baby

Bad Moms

Il piccolo inquilino

Molto incinta

Piacere sono un po’ incinta

Che cosa aspettarsi quando si aspetta

Beata te

Madres paralelas

È del 2016 un classico tra le commedie romantiche, Bridget Jones’s Baby, con una sempre divertente Renée Zellweger, un affascinante Colin Firth ed un irresistibile Patrick Dempsey. La nostra Bridget è ora futura mamma, o meglio, come dirà la sua ginecologa, ” una primipara attempata”. Attempata o meno, quante di noi avremmo voluto spasimanti e papabili papà, come i suoi! La commedia è attualmente presente su diverse piattaforme: Amazon Prime Video, Sky e Disney Plus.

Se vuoi vederlo su Amazon Prime Video, e non hai l'abbonamento puoi iscriverti, hai 30 giorni di prova gratuita cliccando qui.

Bad Moms è l’apoteosi per le mamme che si sentono sfibrate ed hanno bisogno di amiche e di qualche follia. Tre mamme piuttosto diverse con in comune la voglia di riprendersi un po’ se stesse quando il troppo è davvero troppo! Il film è attualmente disponibile su Sky e su Netflix.

Il piccolo inquilino, squisita commedia made in France, racconta di una donna di 49 anni, già mamma di due figli ormai adulti, che scopre di essere incinta. Alla sua decisione, di tenere o meno il bambino, parteciperà l’intera famiglia, molto affollata e non facile. Davvero una piccola perla da cogliere prima che arrivino i soliti tristi remake.

Questo film è disponibile su Amazon Prime Video, se non hai l'abbonamento puoi iscriverti ai 30 giorni di prova gratuita cliccando qui.

Molto incinta, Piacere, sono un po’ incinta e Che cosa aspettarsi quando si aspetta sono tre commedie americanissime e molto conosciute. Cast stellari e tante risate a stelle e strisce sul tema coppie, gravidanza e maternità. Rimangono dei classici da gustarsi, possibilmente, con l’altra metà del geni. Sebbene siano commedie, spunti di riflessioni sulle coppie che cambiano, quando arriva un bambino, non mancano. Potreste ritrovarle in programmazione sul palinsesto della tv generalista ma, se non volete aspettare, potete usare il telecomando sia su Sky che su Prime Video.

In quest'ultimo caso, se non hai l'abbonamento puoi iscriverti ai 30 giorni di prova gratuita cliccando qui.

Beate te è una commedia originale nella quale la bravissima Serena Rossi, all’alba dei suoi 40 anni, sarà interpellata dal noto Arcangelo, per una proposta piuttosto biblica! Ma, a dispetto di Maria, la protagonista non sa cosa rispondere, e si prenderà un po’ di tempo per decidere. Il film è disponibile su Sky.

Di ben altra matrice è Madres paralelas la cui storia inizia con due donne single che stanno per partorire. La gravidanza non attesa è raccontata dall’eccelso Almodòvar ed interpretato dall’ottima Penelope Cruz. Per le amanti del genere e del regista è un film imperdibile. Attualmente, è disponibile su Infinity +.

Le 2 serie tv da non perdere

Non potevamo deludere le aspettative di chi ama le serie tv, per questo abbiamo selezionato due serie da guardare durante la gravidanza o le prime nottate insonni della maternità, tra un allattamento ed un altro!

Due serie molto diverse fra loro, ma entrambi meritevoli per originalità:

Jane the Virgin

Worki’n Moms

Le serie hanno in comune la piattaforma sulla quale guardarle, al momento in cui si scrive, si tratta di Netflix.

Jane the Virgin, attualmente le stagioni sono 5, è la storia di una ragazza la cui vita viene sconvolta dopo una normale visita ginecologica. La ragazza sarà inseminata, a causa di un equivoco, rimanendo incinta in un batter d’occhio. Tante saranno le avventure e le situazioni sconvolgenti che dovrà affrontare la giovane e simpatica Jane. Futura mamma, ancora vergine, appunto!

Worki’n Moms è un’avventura tutta canadese, un esperimento seriale che vanta attualmente 7 stagioni. Le puntante sono incentrate su quattro donne che, dopo il congedo di maternità, torneranno al lavoro scoprendone nuove gioie e nuovi punti di vista. Il rapporto maternità e lavoro sono dominanti ed estremamente attuali.