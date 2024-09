Fonte: IPA Laura Freddi

Laura Freddi avrebbe voluto partecipare a Ballando con le stelle ma non sarà nel cast della nuova stagione al via dal 28 settembre. A specificarlo è stata proprio la conduttrice sul suo profilo Instagram, nel quale interviene con il suo agente Nando Moscariello con il quale annuncia di non essere presente tra i ballerini Vip del programma di Milly Carlucci. Non avvertire una sottile frecciata è sembrato davvero impossibile, mentre la replica della persona alla quale potevano essere indirizzate quelle parole non si è fatta attendere.

Laura Freddi fuori da Ballando, la replica di Sonia Bruganelli

“Ballando con Le Stelle? Non mi hanno preso. Non mi hanno voluto. Tu sei il mio agente, dovresti saperlo tu. Lo farà qualcun altro…”, ha spiegato Laura Freddi sul suo Instagram, senza però specificare il nome di chi avrebbe presumibilmente preso il suo posto. Era difficile non pensare a Sonia Bruganelli, data l’antipatia di vecchia data poi risolta in un’amicizia, che non aspetta tempo per rispondere a chi insinua che ci sia sotto il suo zampino: “Ma mi fate almeno iniziare? Laura, vuoi dirmi qualcosa?”.

Una risposta che è chiaramente una smentita: non c’è stato nessun intervento da parte sua ed era anche difficile da credere. Da un lato perché non è nel suo modo di fare, soprattutto perché è ospite di un altro programma e perché il potere di Milly Carlucci sulla scelta dei concorrenti è una delle grandi certezze della trasmissione cult di Rai1. Nessun intrigo, quindi, ma solo una casualità. Almeno, a detta della diretta interessata.

Gli altri concorrenti di Ballando con le stelle

Il cast del programma di Rai1 è quasi al completo anche se pare che Milly Carlucci si sia riservata qualche nome per assicurare una sorpresa finale. Tra quelli già annunciati ci sono quelli di Federica Nargi e Nina Zilli, diventata mamma della piccola Anna Blue un anno fa, oltre a Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni che quest’anno non sarà a Tale e Quale Show. E ancora, Federica Pellegrini, ex nuotatrice e primatista mondiale che si è concessa questa nuova avventura dopo il ritiro dalle gare e l’inizio di una nuova vita come tecnico, Alan Friedman e I Cugini di Campagna.

In pista anche Luca Barbareschi e proprio Sonia Bruganelli, che sta vivendo un bel momento con il ballerino Angelo Madonia. Gli abbinamenti non si conoscono ancora ma è difficile che possa ballare con il suo compagno. Sappiamo per certo che tra i maestri non ci saranno Lucrezia Lando, nel cast della trasmissione dal 2018 e Simone Casula, interprete di una bellissima rimonta con Rosanna Lambertucci nella scorsa edizione.

La nuova edizione di Ballando con le stelle è fissata per il 28 settembre, in leggero anticipo rispetto al normale e quindi sono attese più puntate. La finale è invece tradizionalmente fissata per prima di Natale, com’è nelle abitudini del programma. Immancabile la presenza di Paolo Belli e della sua Paolo Belli Big Band, mentre la giuria potrebbe essere confermata in blocco con Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith nelle vesti di presidente, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.