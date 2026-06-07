Cristiano Malgioglio a Da noi… a ruota libera, la scelta di De Martino: “Vorrei chiudere in bellezza”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio arriva nello studio di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera e si racconta senza filtri, ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera e della sua vita privata. Durante l’intervista parla dei progetti che lo aspettano, del suo rapporto con il successo e di aspetti più intimi della sua quotidianità, confermando ancora una volta la spontaneità e lo stile inconfondibile che lo rendono unico.

Tra un ritorno ormai confermato a Tale e Quale Show e una confessione inaspettata sul futuro Sanremo di Stefano De Martino, lo showman e autore ha fatto capire di avere ancora voglia di giocare. Ma non per partecipare e basta: il sogno, adesso, avrebbe il sapore di un “finale” importante.

Cristiano Malgioglio, il futuro in tv

Ospite a Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini, Cristiano Malgioglio ha ripercorso alcuni momenti della sua (lunga) carriera e parlato dei progetti che lo attendono nel prossimo futuro. La televisione – ormai è una certezza – resta casa sua. Il paroliere ha infatti confermato che tornerà anche nella prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti che lo ha trasformato in uno dei giudici più amati e commentati del piccolo schermo. Il motivo è semplice: lì può essere sé stesso, “esprimersi liberamente” senza filtri. E promette: “Quest’anno sarò ancora più pungente“.

La nuova stagione del programma potrebbe quindi regalare altre perle preziose, tra commenti spiazzanti, giudizi al vetriolo e momenti destinati a diventare subito virali sui social.

Malgioglio, del resto, conosce bene il linguaggio della televisione mainstream. Sa essere leggero senza diventare banale, teatrale (come solo lui sa essere) senza perdere lucidità e freschezza. Ed è proprio questo mix ad averlo reso, negli anni, un unicum in tv e un volto trasversale: amatissimo dal pubblico più adulto, ma anche perfettamente riconoscibile per le nuove generazioni.

Sanremo, Malgioglio non chiude la porta a De Martino

Inevitabilmente la padrona di casa ha portato il discorso verso il prossimo Sanremo, il primo condotto da Stefano De Martino e uno dei più attesi di sempre. Nonostante il suo legame profondo con la musica italiana, Cristiano Malgioglio ha sempre scelto di restare lontano dalla competizione. Oggi, però, sembra guardare al Festival con occhi diversi.

“Amadeus mi aveva invitato due volte, ma allora preferii rinunciare e lasciare spazio ai più giovani. Oggi, però, l’idea mi incuriosisce. Ci penserò. Mi piacerebbe vincere, rappresentare l’Italia all’Eurovision e poi chiudere la carriera in bellezza”, ha spiegato a Fialdini.

Parole pronunciate con la consueta ironia che lo contraddistingue, ma che lasciano intravedere una possibilità concreta. Per lui, infatti, l’Ariston potrebbe diventare il palcoscenico perfetto per un ultimo, memorabile capitolo della sua carriera. L’idea di conquistare il Festival, volare all’Eurovision e congedarsi dal pubblico nel modo più spettacolare possibile ha tutto il sapore di un finale degno del suo stile inconfondibile.

Nella chiacchierata è spuntato anche il nome di Stefano De Martino, sempre più osservato speciale quando si parla del futuro della Rai e dei grandi eventi televisivi. Malgioglio ha collegato il conduttore a uno dei casi più discussi della storia del Festival: i Jalisse, da anni al centro di esclusioni e tentativi di ritorno.

Il paroliere non ha avuto dubbi nel riconoscere il valore del duo: “Lei è una cantante straordinaria, lui un musicista eccellente. Se fossi direttore artistico li sceglierei sempre. E se un giorno Stefano De Martino dovesse portarli al Festival, finirebbero inevitabilmente al centro dell’attenzione”.